Azcón dice que Aragón está saturado de menas y Vox advierte que romperá si se acogen más

El sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados, conocidos por su acrónimo como menas, está saturado en Aragón. Según fuentes oficiales del Gobierno de Aragón, la comunidad se encuentra al 128,85% de su capacidad. Unos datos que ha reconocido el propio jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, este martes en declaraciones a los medios de comunicación en su visita a Huesca.

En estos momentos, el Gobierno de Aragón tiene en acogimiento residencial 309 menores bajo su tutela, de los cuales 134 son menas (a la espera de recibir los ocho últimos pendientes de reubicarse a Aragón). Tal y como explican desde la consejería de Bienestar Social y Familia, las plazas para atender a los menores extranjeros son de 104, por lo que significa que «el sistema está en un 128,85% de su capacidad».

En este sentido, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reconocido que «estamos por encima de las posibilidades de acoger inmigrantes». Unas declaraciones que se podrían entender de conciliadoras con su socio de Gobierno, tras la advertencia que el líder de la formación de Vox, Santiago Abascal, pronunció el pasado lunes sobre si el PP aceptaba acoger a menas en las comunidades donde gobiernan conjuntamente, como Extremadura, Aragón, Castilla y León, Castilla y La Mancha, Islas Baleares, Valencia y Murcia.

Sin embargo, Azcón también ha contestado en consonancia con el resto de presidentes del PP que comparten Gobierno con Vox que no está dispuesto a aceptar «órdagos»: «No creo que en política ni en ningún ámbito, los órganos sean la forma de actuar». «Soy mucho más partidario del diálogo de sentarse en una mesa, de hablar y de explicar los motivos. Pero si es por medio de órdagos a mí no me van a encontrar ni estoy dispuesto a aceptarlo», ha añadido.

Azcón marca líneas rojas con el PSOE

Ahora bien, el presidente popular ha marcado las líneas rojas con el PSOE contestando a la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, tras pedir a Alberto Núñez Feijóo «coherencia» apelando a una unión sin extremistas.

Azcón se ha dirigido a la aragonesa de la siguiente forma a quien le ha pedido ser «coherente con Bildu, romper todos los acuerdos con los independentistas y los populistas que atentan contra los valores democráticos. Es muy difícil que una ministra aragonesa que es la portavoz de Sánchez y que es el Gobierno que está atacando a los medios de comunicación, a los jueces, y que está poniendo en marcha una política tan peligrosa par el Estado de Derecho y para la democracia, como es la amnistía, vaya a dar lecciones de nada».

Azcón ha señalado que ya ha entablado contacto con la dirección general de Vox por este asunto. Así mismo desde Aragón, los de Abascal mantienen que no van a admitir que se distribuyan en la comunidad más menas, puesto que «no hay obligación de aceptarlos».

Menas en Aragón

Hay que recordar que ya el pasado febrero, los dos socios de Gobierno en Aragón mantuvieron una reunión enmarcada en el seguimiento del pacto, centrada en el problema creciente de la inmigración ilegal. Ambos mantuvieron una postura afín, defendiendo una inmigración ordenada. En ese momento, la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en calidad de representante del PP, adelanto que la comunidad cumpliría «estrictamente la ley» y, por ende, aceptaría la «cuota» que le correspondía este año.

Si bien, aquí la situación es diferente, puesto que es el Gobierno socialcomunista de España el que propone modificar la Ley de Extranjería para el reparto de menores, para que las comunidades autónomas asuman de forma obligatoria los menas cada vez que un territorio esté sobrepasado por las llegadas.

Desde Aragón, Vox defiende que «sean las comunidades socialistas las que asuman estos traslados». Además todavía está la sospecha de las concesiones que Sánchez puede hacer a Cataluña al estar sobre la mesa de negociaciones de Junts traspasar las competencias de inmigración a la comunidad, pese a que de momento desde el Ministerio de Política Territorial se afirme que «no es aceptable».

Así mismo, los de Vox alertan que en el caso de Aragón se ha demostrado que «el 95,8% de los inmigrantes ilegales que dijeron ser menores no lo son». Unos datos provenientes del Instituto de Medicina Legal (IMLA) de enero, según los datos que se obtuvieron de las pruebas periciales realizados por la Unidad de Determinación de la Edad, en los cuales de los 72 informes realizados a estos inmigrantes ilegales, sólo en 3 de ellos se ha reconocido que los analizados eran menores de edad en Aragón.

Unas cifras reales ante las cuales desde Vox insisten en que «hay que tenerlas presentes», puesto que además el IMLA sólo entre el periodo de octubre a enero «se había visto obligado a redoblar su esfuerzo, y hacer el doble de pruebas».

En lo que respecta a la atención continuada que exigen, desde la Consejería de Bienestar Social y Familia, recuerdan que «el Gobierno de España con el plan de respuesta sólo financia el primer año de atención y estancia de los menores migrantes; el resto de este proceso, en ocasiones hasta los 23 años, lo financia el Gobierno de Aragón, cuestión que la comunidad ha puesto de manifiesto en las Conferencias Sectoriales por cuestión no sólo de solidaridad, sino de corresponsabilidad».

En este sentido, Aragón tiene además 105 plazas ocupadas dentro de programas de autonomía y transición a la vida independiente para jóvenes hasta 23 años, «a los que el Gobierno de Aragón atiende en todo este proceso hasta su emancipación, que empezaron siendo menores». Una cuestión conflictiva que la comunidad quiere abordar en la conferencia sectorial que se celebrará este miércoles en Tenerife con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a la que participará la consejera aragonesa Carmen Susín de forma telemática.