Aragón activa un plan de vivienda pública de 300 millones basado en la colaboración privada

El Gobierno de Aragón ha anunciado este lunes el Plan de Vivienda más ambicioso de la historia de la comunidad. Se trata de un plan centrado, sobre todo, en dar solución al problema de la emancipación juvenil que lastra a unos 47.000 jóvenes en Aragón. Los datos lo corroboran. La media de emancipación juvenil está en el 16% en España, frente a la tasa europea que se sitúa sobre el 32%.

El Plan Aragón Más Vivienda presentado este martes en el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), es uno de los ejes vertebrales de la legislatura del bipartito PP y Vox, y aspira a asentar las bases de un nueva manera de relacionarse lo público y lo privado, para poder afrontar todo el parque de viviendas asequibles que requiere la comunidad y que, según ha estimado el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, se estima en 16.000 viviendas.

Para ello, Azcón ha anunciado que se van a destinar 300 millones de euros, durante 6 años, para construir vivienda de propiedad y de alquiler, de los cuales, 120 millones serán fondos propios, 73 millones a través del Plan estatal y 107 millones de Fondos Europeos.

Así mismo, una de las líneas de actuación será expresamente la rehabilitación de barrios y edificios, creando oficinas expresas de rehabilitación.

El anuncio se ha hecho durante la presentación del Plan, en una gala en la que ha intervenido junto al consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López, y el vicepresidente y consejero de Justicia, Despoblación y Vertebración Territorial, Alejandro Nolasco, y en la que han estado presentes las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como los dos presidentes de las Diputaciones Provinciales gobernadas por el PP, como es Huesca y Teruel.

«Esto va a tener un afecto no solo en el acceso de la vivienda, sino en la economía», ha asegurado Azcón, pues la inversión de 300 millones está valorada en que repercuta en «6.000 puestos de trabajo entorno a la construcción».

Un proyecto que el presidente ha advertido que se complementará con el Plan Pirineos, centrado especialmente en la provincia de Huesca.

Plan Más Vivienda en Aragón: un proyecto a largo plazo

Este Plan Aragón Más Vivienda está proyectado para seis años vista, cuyo horizonte se ha marcado en 2030. Sin embargo, desde la consejería aseguran que el objetivo es que perdure en el tiempo, y la maquinaria impulsada no cese hasta que solucione la problemática.

¿Cuándo vamos a poderlo ver materializado las primeras bases de este Plan? El presidente ha asegurado que antes de verano se podrá ver «el proyecto del primer gran bloque de vivienda pública impulsada por el Gobierno de Aragón».

Por su parte, el consejero de Vivienda, Octavio López, ha reivindicado la importancia de la vivienda para la estabilidad personal de los jóvenes, consciente que las dificultades de la emancipación están generando «conflictos familiares, una desestructuración social, y acarreando cuadros de ansiedad y depresión».

El objetivo: la colaboración público-privada

Ni qué duda cabe que el alma mater de este proyecto es el consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López, uno de los hombres fuertes dentro del núcleo duro de Jorge Azcón. El propio López reconoció en septiembre, en una entrevista a OKDIARIO, que llevaba tiempo en su cabeza desarrollando un Plan de Vivienda para Aragón, que permitiera solucionar este grave problema.

Una cosa está clara. Quien conoce a López sabe que no se va a pillar los dedos dando cifras sobre las viviendas que se van a construir en Aragón como hizo sus antecesores.

De hecho, la promesa de miles de viviendas del ex presidente socialista Javier Lambán fue un castillo de arena en la orilla de un mar revuelto. En ocho años, los socialistas no terminaron de construir ni 87 viviendas, de las 20.000 viviendas que prometieron a veinte años vista.

Por lo pronto es esperable que, ya en este primer año de legislatura, el Gobierno de Azcón supere con creces la ínfimo pabellón que dejó el Gobierno anterior en esta materia.

Si bien, entre líneas, se puede entrever la magnitud que podría alcanzar este Plan, puesto que desde el Gobierno insisten en la necesidad de poner en marcha unas 16.000 viviendas.

El Gobierno de Aragón favorecerá la inversión

Sin duda, una iniciativa que dista mucho de las amenazas intervencionistas que se promueven desde el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, y que tanto asusta a los inversores.

Precisamente, el objetivo del Gobierno de Aragón es muy claro: dar tranquilidad y garantía a la inversión privada, dinamizar la economía y reactivar el sector de la construcción enfocado en viviendas protegidas que den beneficios tanto al promotor y al constructor, como al inquilino o futuro propietario. Es decir, poner la Administración al servicio de la ciudadanía.

Plan Aragón Más Vivienda: un referente nacional

Por lo que podemos decir que el Plan Aragón Más Vivienda es un proyecto pionero que, según asegura el Ejecutivo aragonés, aspira a convertirse en un referente nacional.

El proyecto persigue objetivos fundamentales: el incentivar al promotor para que construya vivienda, a través de la colaboración público-privada; el ofrecer vivienda de alquiler asequible; y ayudar directamente a la compra de la vivienda a aquellos ciudadanos que puedan optar a ello de una manera viable.

Un plan trasversal

Para llevar a cabo este Plan será necesario la coordinación con la consejería del vicepresidente, Alejandro Nolasco, en materia de Justicia, Desploblación y Vertebración Territorial, ya que la realidad socioeconómica de Aragón, presenta fuertes contraste entre las capitales de provincia y los entornos rurales, que precisan atraer población, así como zonas muy saturadas por el fenómeno de la turistificación.

Algo vital, puesto que precisamente las zonas con potencial económico y de expansión, están sufriendo problemas de vivienda accesible para que la gente que trabaja tenga opciones de vivir donde lo hace.

«La gente no se va a quedar a vivir si o hay vivienda. Los pueblos no se van a llenar de vida si no hay casas para ser habitadas», ha señalado Nolasco, «la vivienda es la piedra angular contra la despoblación».

¡Invertir en los jóvenes de #Aragón!

«La rehabilitación de vivienda, la promoción y el alquiler, son todo actuaciones integradas en el Fondo de Cohesión Territorial, que ha pasado de 3 a 19 líneas de actuación con este Gobierno», ha enfatizado Nolasco.

El vicepresidente ha hecho referencia políticas puestas en marcha desde el Ejecutivo, como a la inversión de 2,7 millones de euros en ayudas a los jóvenes menores de 35 años que adquieran una casa en municipios de menos de 5.000 habitantes (con ayudas de hasta 10.800 euros por vivienda).

La Directriz Especial de Suelos Dotacionales

Hay que recordar que la consejería de Octavio López anunció a principios de febrero una Directriz Especial de Viviendas Dotaciones Públicas que el Gobierno de Aragón pondrá en marcha para establecer como uso compatible de los suelos públicos, que fueron reservados para equipamientos públicos, y que hoy ya no son necesarios.

De tal forma que se ponga a disposición suelo público para que los constructores privados construyan viviendas públicas para alquiler, diseñados para que no se puedan vender.

Por ende, los ayuntamientos de Aragón serán claves para que este mecanismo se pueda poner el marcha. Octavio López ha anunciado que se celebrará una reunión con ellos para «explicar e implicar a todos ellos», para resolver el problema de sus municipios, para regenerar los cascos urbanos, a través de la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, como herramienta útil para promover y gestionar la vivienda pública en régimen de alquiler.

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza

Así mismo, próximamente se firmará con el Ayuntamiento de Zaragoza un protocolo de colaboración, puesto que este consistorio reúne unas condiciones idílicas para formar una «coalición institucional que va a lograr transformar la faz de Zaragoza», como aseguró.

El propósito es desarrollar planes gemelos que permitan sincronizar las estrategias en materia de vivienda, ya que Zaragoza tiene los instrumentos de gestión adecuados, así como suficientes suelos para llevarlos a cabo.

Además, López ya explicó hace unas semanas que la ciudad requiere de una atención específica, puesto que de los 47.000 jóvenes no emancipados, «30.000 están en Zaragoza».