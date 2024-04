Los alumnos de religión católica discriminados en Aragón: hasta dos horas más de clase que los demás

Vuelve el debate sobre el trato desigual de la asignatura de religión católica en Bachiller en los centros de estudio en Aragón por parte del Gobierno autonómico. Se trata de la asignatura católica de religión que, en Aragón, ya ha sido objeto de litigio en otras ocasiones.

El motivo de esta aparente desigualdad en el trato de la religión católica entre el resto de asignaturas, ha llevado a Vox a presentar una Proposición no de Ley sobre la necesidad de una modificación curricular en Bachillerato, al objeto de no discriminar a los alumnos que cursan la materia de religión católica.

Actualmente, en Aragón sólo los alumnos de primero de Bachiller tienen opción de cursar la asignatura de religión católica, motivo por el cual se concentra en dos horas semanales. Algo que no sucedería si la asignatura de religión católica fuera impartida tanto en primero, como en segundo de Bachiller, puesto que haría que los jóvenes tuvieran una hora semanal durante los dos cursos.

¿Cuál es la consecuencia real? Que actualmente, los alumnos que deciden cursan la asignatura de religión católica, están discriminados frente a los que deciden no cursarla, puesto que éstos deben asistir a 31 horas de clase en total a la semana, frente a las 29 horas que reciben aquellos que no están matriculados. La conocida como ‘hora séptima’, y que argumentan algunos padres que les afecta a no poder optar al transporte escolar, en aquellos días, al no irse a casa, como los que no la cursan.

La Santa Sede y el Estado

Según argumentan los de Vox, esta situación «plantea serias dudas de que se esté realizando en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales que se imparten». El motivo consideran que se debe a los «planes educativos heredados de la etapa del Gobierno anterior», que «no garantizan el derecho a recibir la enseñanza de religión católica en condiciones de igualdad con el resto de las materias».

Algo que colisionada con los acuerdos de la Iglesia- Estado, firmados en 1979, y que vulneró el Gobierno de Lambán, motivo por el cual el Tribunal Supremo les obligó a mantener a la asignatura de religión católica en el horario lectivo.

Tal y como queda constatado en dicha Sentencia 3363/2019, la religión católica debe ser una materia que se preste «en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales», y por tanto, ofertarse fuera del horario ordinario de 30 horas semanales «no la equipara a las materias fundamentales, haciéndola de peor condición hasta el punto que desincentiva tanto a padres como a alumnos, práctica que es exactamente la que quería evitar el Acuerdo con la Santa Sede».

Es decir, a dicha sentencia del Tribunal Supremo condenó al Gobierno de Aragón y dio la razón en su momento tanto al Arzobispado de Zaragoza y a los obispados de Teruel-Albarracín, Huesca, Jaca y Barbastro-Mozón, así como por la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (Apprece).

Pero, según explican los de Vox, tras la «puesta en marcha de la nueva Ley de Educación LOMLOE», el Gobierno socialista anterior, siendo consejero de Educación, Felipe Faci, «suprimió incomprensiblemente la oferta de la asignatura de religión católica en el currículum aragonés, vulnerando así las disposiciones judiciales y los acuerdos internacionales vigentes Iglesia-Estado».

De tal forma los de Abascal van a exigir por medio de esta Proposición No de Ley, que se dé cumplimiento a la sentencia del TS para que se oferte la materia de religión católica en 2.º de Bachillerato, en el próximo curso escolar 2024-2025.

Y, en consecuencia, que se imparta una hora de religión católica en 1.º de Bachiller y otra en 2.º de Bachillerato, con su correspondiente alternativa para aquellos que no deseen cursarla, a fin de «garantizar que todo el alumnado tenga la misma carga lectiva, y evitar así la actual discriminación que sufren».

Aragón y la religión católica

Además, la asignatura de religión que se imparte en Aragón no está adaptada a la realidad histórica, artística ni patrimonial, de la comunidad, tal y como asume la LOMLOE, y establece el currículum general aprobado para toda España por la Conferencia Episcopal.

Es por ello que Vox ha exigido, en su moción registrada para debate en las Cortes de Aragón, que el departamento de Educación, en consenso con las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza, los Sindicatos de profesores de religión católica y demás representantes de su profesorado, elabore «un currículum aragonés» que de respuesta «a la peculiaridad religiosa» en Aragón.