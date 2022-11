Willy Bárcenas se pregunta por qué su padre está en la cárcel y Griñán aún no ha ingresado

El cantante Willy Bárcenas, miembro de la banda musical Taburete, se pregunta por qué su padre, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, se encuentra en prisión para cumplir su condena y no José Antonio Griñán, el ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía que fue recientemente condenado por el escándalo de los ERE.

«¿Qué fue de Griñán? ¿En la cárcel, no? Mi padre me dice que por allí no le han visto», ha señalado el cantante en un mensaje colgado en las redes sociales.

¿Que fué de Griñán? ¿En la cárcel,no? Mi padre me dice que por allí no le han visto 🧐🧐 — Guillermo Bárcenas Iglesias (@Willybarcenass) November 2, 2022

Las condenas

Luis Bárcenas fue condenado por la Audiencia Nacional a 33 años y 4 meses de cárcel por delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, fraude fiscal y apropiación indebida, entre otros. Cumple su condena en la prisión de la localidad madrileña de Soto del Real. Ingresó por primera vez en este centro penitenciario en 2013, con carácter preventivo y por orden del juez Pablo Ruz.

Abandonó esta cárcel en 2015, tras pasar 575 días ahí y tras abonar una fianza de 200.000 euros. En mayo de 2018 fue condenado por la Audiencia Nacional, en la sentencia de la primera época del caso Gürtel, por lo que tuvo que volver a esta cárcel y donde se encuentra actualmente cumpliendo condena.

El pasado 14 de septiembre, el Tribunal Supremo ratificó la condena a prisión de José Antonio Griñán y a otros ocho ex altos cargos socialistas por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados. Se confirmó así la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó al ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía a seis años de cárcel y quince de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada. También se ratificó la condena a nueve años de inhabilitación al también ex presidente de la Junta y del PSOE Manuel Chaves.

Griñán todavía no ha pisado la cárcel y el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a concederle el indulto para evitar que entre en prisión. Este indulto lo apoyarían varios ex dirigentes del PSOE, así como militantes de la formación.

«Una vergüenza»

El mensaje de Willy Bárcenas ha recibido el apoyo de multitud de usuarios. «Es una vergüenza», «ni le verán» o «tu padre se equivocó de partido» son las respuestas que ha recibido el cantante en las redes sociales.

Ni le verán.

Es más probable que le acaben concediendo una medalla por los servicios prestados. — Toni Ponce Marí 🇪🇸 (@tonip11) November 3, 2022

Tu padre se equivocó de partido, si hubiese elegido el PSOE, no hubiese pisado la cárcel — Pagafantas (@tepilloytedoy) November 3, 2022

Si tu padre hubiera pertenecido al partido de Griñan, estarías con él todos los días. Pero, por lo visto, se equivocó de bando. En este país hay una justicia distinta para cada bando. — evaga (@evaga1) November 3, 2022

Ni lo verá… ¡Una vergüenza! — luci🇪🇸 (@lucia_quintanaa) November 3, 2022

¿Ha pedido tu padre el indulto? Debería. Últimamente parece que salgan en la tapa de los yogures. — Elena S. (@esalb2) November 3, 2022

Ese se escapa porque es del PSOE. Ni más ni menos. Es una vergüenza. — Blanco Nuclear 🇪🇸 💙💚 (@El_Dios_odin) November 2, 2022

Lanzarán una noticia-bulo enorme para distraer y justo ese día aprobarán el indulto y pasará casi desapercibido. Y todo así. — Simon Constanzo (@simonconstanzo) November 3, 2022