Vecinos de un pueblo de Sevilla retienen y agreden a un ladrón reincidente magrebí: «¡Desgraciado!»

Vecinos de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) han reducido y agredido a un conocido ladrón magrebí que, según denuncian desde el pueblo a OKDIARIO Andalucía, lleva mucho tiempo dedicándose a robar en bares, restaurantes y asociaciones de vecinos del municipio sevillano. Este lunes, cuando el ladrón estaba intentando robar en un bar, varios sanjuaneros le han pillado, agredido y retenido hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, que se lo han llevado detenido. Según fuentes de los vecinos que le han retenido, junto a este ladrón había otro más, también conocido en la zona y también de origen magrebí, pero ha logrado escaparse sin ser interceptado.

«¡Todo lo que me has robado me lo vas a devolver! ¡Desgraciado! ¿Tú sabes lo que yo he trabajado?», gritaba al ladrón la dueña del bar, desesperada, mientras la Policía se llevaba al magrebí entre lamentos y lloros.

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de San Juan de

Aznalfarache, Ángel Bordas, ha aplaudido la “determinación de los valientes sanjuaneros que esta mañana, han reducido a un delincuente en el barrio de Cornisa Azul, hasta que ha llegado la Policía Nacional para proceder a su arresto”.

Bordas afirma que “el sujeto habría cometido varios robos, siendo el

último en la bar La Tova, situado en dicha barriada”. Asimismo, el portavoz afirma que “es un individuo de origen extranjero y además reincidente, contando con varias detenciones en su haber”.

Desde Vox recuerdan a OKDIARIO Andalucía que “por desgracia, no estamos hablando de un caso aislado. En nuestra localidad estamos tristemente acostumbrados a este tipo de sucesos y es por ello que hay que priorizar la seguridad ciudadana, algo que le insistimos al equipo de gobierno. Los sanjuaneros saben que pueden contar con nosotros, porque Vox está para construir y para mejorar y somos conscientes de esta legítima preocupación».

Asimismo, Ángel Bordas indica que “vamos a proponer que el Ayuntamiento se persone como acusación popular para que este tipo de delincuentes reincidentes no vuelvan a pisar nuestro municipio».