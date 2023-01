Los vecinos de Algeciras esperaban algo así: «Hay muchos ‘sin papeles’ y no sabemos nada de ellos»

Algunos vecinos de Algeciras con los que ha hablado OKDIARIO Andalucía se esperaban que pudiera suceder una tragedia de esta índole. Todos advierten de que la situación con los inmigrantes ilegales en la ciudad es muy complicada, y lamentan que no se haga absolutamente nada al respecto.

«Yo lo conozco de toda la vida», explica un hombre a este periódico. La resignación de este vecino de Algeciras hiela la sangre: «Se enfrentó al yihadista, pero para nada porque mañana ya estará en la calle otra vez». «Yo ya no tengo miedo. Pero hay que hacer justicia y hacer las cosas bien, no que este hombre esté mañana en la calle. Algeciras ha sido una gloria siempre y mira ahora…», lamenta.

«¿Que qué ha pasado? Pues los locos que hay sueltos. Este Gobierno y esta Justicia… Aquí te pueden matar a tus hijos y… Esto es un valle de lágrimas», continúa este vecino de Algeciras, que subraya que ya «no puedes estar tranquilo ni en la iglesia, que es un sitio de recogimiento. Aquí ya no se vive tranquilo».

«¿Esto es vida? Les ayudamos tanto, les damos tanto… Están todo el día en esa parroquia dándoles cosas y encima si dices algo eres racista…», continúa este vecino, que cree que «a mí me van a matar cualquier día también porque digo la verdad, y la verdad duele. Pero yo ya tengo mi vida hecha».

Otra mujer recuerda al sacristán fallecido como «una persona excelente». «Yo le veía casi a diario aquí en la Palma», explica esta vecina, que lamenta que el fallecido «le echó valor pero no lo pudo superar…».

«La mujer está enferma. Está ingresada. Y creo que todavía no sabe lo que ha pasado. Le han quitado el móvil para que no se entere», afirma esta vecina, que lamenta que «nos lo podíamos esperar muchísimo». «Aquí entran sin papeles, yo no soy racista, me da igual que entren o no, pero hay mucho sin papeles que no se sabe nada… Ni las ideas con las que vienen ni a qué vienen».