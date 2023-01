El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido responsabilidades tras conocer que el terrorista de Algeciras contaba con una orden de expulsión de España desde junio de 2022. «¿Cuántos habrá como él en España?», se ha preguntado Abascal.

«Entró ilegalmente en España, tenía una orden de expulsión, estaba vigilado por yihadismo, era okupa. Las mafias de tráfico de personas y los políticos que les abren las fronteras y los riegan a subvenciones no pueden ocultar su responsabilidad», ha señalado Abascal en un mensaje colgado en las redes sociales.

Santiago Abascal trasladó su «más sentido pésame a familiares y allegados a la víctima», en alusión al sacristán que fue asesinado por el yihadista de Algeciras, y que dejó también otras cuatro personas heridas. «Unos les abren las puertas, otros los financian y el pueblo los sufre. No podemos tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo», lamentó el líder de Vox minutos después de conocerse este ataque.

Orden de expulsión

Este terrorista vivía en un piso patera con un numeroso grupo de inmigrantes que también se encuentran como él en situación irregular. Contaba con una orden de expulsión de España desde junio de 2022. Yassine Kanjaa fue detenido por la Policía el año pasado y al comprobar que no tenía papeles y que residía de forma ilegal en nuestro país se le abrió una orden de expulsión que estaba pendiente de ejecución antes de que perpetrara el atentado. Desde entonces vagaba por la ciudad andaluza, radicalizándose en sus posturas, fuera del radar de la Justicia.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes policiales, se le abrió expediente administrativo en junio, pero conforme a la Ley de Extranjería, al no tener antecedentes por delito en España y tener domicilio fijo, quedó en libertad. El caso se tramitó por procedimiento ordinario que no permite detención y sólo si incumple la resolución final de la Subdelegación del Gobierno puede procederse a su detención y expulsión siempre que no tenga recurso pendiente.

El caso está manos de la Comisaría General de Información, que investiga las posibles conexiones de Kanjaa con el radicalismo islamista, además de intentar averiguar la razón por la que permanecía en España a pesar de contar con antecedentes por delitos contra la Ley de Extranjería.

Las fuerzas policiales cuentan con tres herramientas para luchar contra la inmigración ilegal: el rechazo en frontera, la Ley de Extranjería y el acuerdo de readmisión, las tres en vigor pero España sólo está aplicando el rechazo en frontera, y eso transmite a los inmigrantes que todos aquellos que sean capaces de superar los elementos de contención como la valla o arribar a las costas españolas, podrán permanecer en España o llegar hasta otros países de Europa.