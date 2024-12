Tu mascota se va de viaje: Renfe abre sus puertas a perros de hasta 40 kilos en el AVE Madrid-Sevilla

Buenas noticias para ti y para tu mascota. Renfe ha anunciado este lunes la inclusión de la ruta Madrid-Sevilla a las líneas que ya permiten viajar con perros de hasta 40 kilos en trenes AVE. El anuncio coincide con la renovación del acuerdo de colaboración con Nestlé Purina, asesores de la política Pet Friendly de Renfe desde hace tres años.

Renfe añade la nueva línea Madrid-Sevilla al resto de rutas ya existentes: Madrid-Málaga, Madrid-Granada, Madrid Alicante y Madrid-Valencia (todas, obviamente, en ambos sentidos). Además, en la línea Madrid-Barcelona, a los AVE directos y semidirectos con parada en Zaragoza se añadirá otra parada en Lérida Pirineos​​ y en Campo de Tarragona, y se incorporarán Gerona y Figueras-Vilafan como nuevos destinos Pet Friendly (puedes consultar más detalladamente el listado de trenes aquí).

Para poder realizar el viaje con tu mascota es imprescindible cumplir con los requisitos establecidos y presentarse con 40 minutos de antelación en el Centro de Servicios Renfe de la estación para entregar la declaración responsable, la cartilla de vacunación y la póliza de seguros.

La compañía ferroviaria explica en su página web que al comprar tu billete, esta opción viene marcada con un icono en forma de huella de perro (si ese tren estuviera afectado por alguna incidencia, estará marcado con un aviso en forma de triángulo).

La normativa de Renfe permite un perro grande por viajero, con un máximo de dos por tren, en un solo coche y siempre en un espacio fijo de dos plazas determinadas (excepto en los trayectos Madrid-Málaga y Madrid-Granada, en los que sólo está disponible un perro grande por tren). Esta premisa no condiciona el número de mascotas de menos de 10 kilos que viajan en transportín.

El perro deberá viajar en el asiento contiguo sin transportín, atado a una correa no extensible de 1,5 metros y con bozal para caminar por la estación o durante el embarque y desembarco del tren.

Esta opción es exclusiva para billetes Elige Estándar. Puedes adquirir este servicio online, hasta 24 horas antes de la salida del tren, añadiendo el extra (35 €) en el momento de la compra del billete.

Renfe recalca que no se permite seleccionar tu asiento, ya que las plazas para perros de hasta 40 kilos están preestablecidas. Tampoco se admiten cambios, pero sí anulaciones (condiciones propias del billete Elige Estándar o el extra Reembolso Total si lo has adquirido).

La empresa pública te hará entrega de un kit de viaje (funda para el asiento y alfombrilla para el suelo) que tendrás que recoger como mínimo 40 minutos antes del embarque en el Centro de Servicios de tu estación de salida.

Para asegurar el bienestar de tu mascota, Renfe y Nestlé Purina recomiendan que durante el trayecto lleves su propia manta y juguete sin sonido y evites alimentarlo durante las tres horas previas al viaje para prevenir mareos.

Renfe sostiene que esta iniciativa de la compañía «refleja el compromiso que tiene con sus clientes, los cuales ocupan el centro de su estrategia empresarial, valorando así la importancia que supone para el pasajero el poder viajar con sus mascotas».

Desde el arranque de este servicio en septiembre de 2022, Renfe ha transportado 7.260 perros de hasta 40 kilos que han viajado sin transportín y casi 400.000 de hasta 10 kilos en su transportín. El proyecto piloto se implantó definitivamente en el corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona el 9 de junio de 2023.

Resto de trenes

Cabe recordar que en el resto de trenes AVE, AVE Internacional, Larga Distancia, trenes Avant y Media Distancia no se permiten perros de más de 10 kilos.

En trenes de Cercanías se admiten mascotas sin límite de peso y con las siguientes condiciones de viaje:

– Tu mascota viaja gratis y no necesita billete.

– Máximo una mascota por persona.

– Se admiten animales domésticos (perros, gatos y aves) sin límite de peso y sujetos con una correa y bozal.

– No es necesario que viajen en su jaula o transportín.

Además, los perros guía y de asistencia viajan siempre gratis y no están sujetos a limitaciones de peso o transporte. No obstante, en los viajes con billete combinado tren+bus no se admiten mascotas.

Renfe recomienda que, antes de viajar, el viajero consulte siempre las condiciones de transporte y la documentación necesaria para que tu mascota y tú disfrutéis de un viaje seguro y confortable. Para cualquier otra duda, puede consultar aquí la política de la compañía respecto a mascotas.