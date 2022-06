Teresa Rodríguez: «Vox es el brazo político del terrorismo machista y el partido de los maltratadores»

La candidata de Adelante Andalucía a la Junta, Teresa Rodríguez, ha intercambiado acusaciones con Macarena Olona en el debate electoral de RTVE entre los cabezas de lista de los principales partidos y coaliciones a las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio.

Teresa Rodríguez ha acusado a Vox de ser «el brazo político del terrorismo machista» y el «partido de los maltratadores», además de acusar a la formación de Santiago Abascal de ser «cómplices» de la violencia de género y de tener «prejuicios racistas».

Por su parte, la candidata de Vox, Macarena Olona, ha cargado contra la ex de Podemos por «criminalizar» a los hombres: «El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Como mujer, como madre de un hijo varón, como hija, como hermana, como política, como española y como candidata a la Presidencia de Andalucía, afirmo que la violencia no tiene género».

«Pueden tener muy seguro que hemos levantado la bandera de la igualdad entre españoles, porque ustedes con sus leyes han criminalizado al 50% de la población española, los varones. Hemos levantado la bandera de la igualdad y no vamos a arriarla. Sus insultos señora Rodríguez, son galones en mi pecho, porque vengo aquí con hambre de prosperidad y de protección para los andaluces, y me pondré delante para protegerles», ha respondido Olona a las acusaciones de la candidata de Adelante Andalucía.

«El feminismo es puro hembrismo, el odio patológico hacia el varón. No hable en el nombre de millones de andaluces. Entendemos al hombre como complementario y no como enemigo, no criminalizamos a un sector de la sociedad en función de su sexo. No necesito una manifestación para saberme igual en derecho a ellos», ha insistido Olona.

Teresa Rodríguez ha afirmado acto seguido que gracias al «feminismo está usted aquí hoy» y ha recalcado que «el problema no son los hombres» sino «el machismo» y «el patriarcado». «Es un sistema histórico de dominación que ha provocado que haya tenido que surgir un movimiento, el feminismo, que ha hecho que usted esté aquí hoy. Si no fuera por el movimiento feminista, las mujeres no habríamos podido votar ni presentarnos a las elecciones», ha subrayado la política gaditana en un cruce verbal que ha sido uno de los puntos álgidos del debate.

Rodríguez da las «gracias» a TVE

Teresa Rodríguez ha arrancado su minuto inicial dando las «gracias» a RTVE «por apostar por la pluralidad» política y recordando que su partido defiende los intereses andalucistas. «Cada vez que se meten con nuestro acento, cada vez que vemos que nuestros hijos tienen que hacer las maletas, nos preguntamos, ¿y si hubiera un partido que defendiera a Andalucía?», ha cuestionado.

Cabe recordar que Teresa Rodríguez ha participado finalmente en el debate después de que la Junta Electoral de Andalucía desestimara el recurso que contra el mismo presentó la coalición Por Andalucía -respaldada por IU, Más País y Podemos, entre otros-, que defendía que Adelante Andalucía «no obtuvo representación en las últimas elecciones autonómicas ni ostenta la condición de grupo político significativo», poniendo en duda su «relevancia social» y la idoneidad de Rodríguez en los debates.

La JEA desestimó la reclamación al señalar que la candidatura de Adelante Andalucía reúne en sus listas a un «número significativo de diputados del Parlamento de Andalucía en la anterior legislatura» y con el fin de primar el principio de «pluralismo político».

Teresa Rodríguez ha marcado distancias con Inmaculada Nieto, cabeza de lista de Por Andalucía, en la fotografía previa al debate. Pese a situarse ambas codo con codo en atriles colindantes, la frialdad ha sido patente entre las dos candidatas.

La candidata de la coalición Adelante Andalucía ha llegado a las 20:55 horas -unos diez minutos después de lo previsto- a la sede del centro territorial de RTVE Andalucía, en Sevilla, en un taxi junto al candidato número dos de la coalición por la provincia de Cádiz -lista que ella encabeza, José Ignacio García, que también forma parte de la dirección de Adelante-; su jefa de prensa, Esperanza Fernández, y Pablo Pérez Ganfornina, del equipo de comunicación. Teresa Rodríguez ha elegido el taxi como muestra de apoyo al colectivo, según han explicado desde su equipo.