La candidata de Adelante Andalucía a la Junta, Teresa Rodríguez, ha acusado a la coalición Por Andalucía -integrada entre otros por Podemos, IU y Más País Andalucía- de «cobardía» y «falta de transparencia» por querer apartarla de los debates electorales de Canal Sur, una decisión que ha vuelto a prender la mecha en una izquierda andaluza incómoda en el sosiego, aun cuando restan apenas tres semanas para las elecciones del 19J.

«No tienen la valentía suficiente de enfrentar determinadas discusiones», ha lamentado Teresa Rodríguez este viernes en declaraciones a los medios de comunicación. La candidata a la Junta, diputada no adscrita en el Parlamento andaluz en la segunda mitad de la legislatura tras su expulsión del grupo conformado por IU y Podemos para los comicios de 2018, ha criticado la estrategia de ambas formaciones de cara a la campaña electoral, ya que apartarla de los debates televisivos implicaría «más cuota de pantalla a las derechas».

En la reclamación interpuesta ante la Junta Electoral de Andalucía (JEA), Podemos e IU señalan que Adelante Andalucía es una «formación extraparlamentaria y sin representatividad acreditada», por lo que «no reúne los requisitos objetivos establecidos para ser considerada grupo político significativo». Por Andalucía pone en duda también la «relevancia social» de los de Teresa Rodríguez y acusan a la radiotelevisión pública andaluza de incumplir «el mandato legal de neutralidad informativa».

Cuestionada al respecto, la política gaditana ha lamentado que la reclamación a la JEA supone «una clara apuesta por retirar del tablero de juego a una de las fuerzas de izquierda que tiene posibilidades claras de sacar representación en la próxima legislatura». «Le están dando más cuota de pantalla a la derecha y a la extrema derecha», ha lamentado.

La candidata a la Junta apunta a una «alianza» entre derechas e izquierdas para sacarla de los debates televisados, una denuncia que también ha trasladado el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, quien en redes sociales ha cargado contra la ‘otra’ izquierda: «No era una cuestión de unidad, era una cuestión de sumisión. Hay cosas que no se entienden, como el pacto IU-Podemos y Vox para negarle la palabra a Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía».

No le vemos ningún sentido a regalar más cuota de pantalla a las derechas. La presencia de @AdelanteAND en los debates no solo es legítimo (como señalan los medios públicos), sino lo más inteligente para sumar y contrastar con argumentos.

«No tienen motivos para tenerme miedo»

La diputada no adscrita ha asegurado a la prensa que su formación llegará «hasta el final» para «defender» su «posición» al respecto de esta nueva polémica. «Seguimos reclamando y reivindicando que somos herederos, exactamente igual que Por Andalucía, si no más, de la fuerza política que presentamos en 2018. Entre otras cosas porque de las cuatro fuerzas políticas que configuraban aquella coalición nosotros tenemos dos -Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza- con representación institucional, como es nuestra senadora Pilar González, y ellos sólo tienen una, porque por llegar tarde al registro sólo pudieron registrar Izquierda Unida y no registraron a Podemos. Y esa era la petición que hacíamos, que había que repartir al 50% la representatividad de aquella coalición», ha manifestado Teresa Rodríguez.

Preguntada sobre por qué creen que intentan silenciarla, la líder de Adelante Andalucía baraja dos posibilidades: «Una es por falta de transparencia y otra es por cobardía. Por no tener la valentía suficiente de enfrentar determinadas discusiones. No tienen motivos para tenerme miedo porque yo no voy contra las izquierdas en ese debate, yo voy a ir contra las derechas. Y voy a sumar contra las derechas y frente a las derechas, especialmente frente a la extrema derecha», ha incidido.

«Hay dos formas de construir la unidad. Una, respetando la pluralidad, y otra, queriendo acabar con todos los demás y quedarse uno solo, una forma que no creo que sea la correcta», ha añadido Teresa Rodríguez, quien reconoce que la «idea» que defiende su formación, esto es, «la necesidad de que Andalucía tenga voz propia desde la izquierda», no será fácil de trasladar a la ciudadanía. «Es tan sencilla y tan potente que vamos a tener que desarrollar la imaginación para hacerla llegar al conjunto de los votantes; pero lo haremos», ha advertido.