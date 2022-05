La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha rechazado el escrito de subsanación que pedía incluir a Podemos en la coalición ‘Por Andalucía’ con lo que la formación que en la comunidad lidera Juan Antonio Delgado no podrá formar parte de la confluencia y, por tanto, no tendrán representación como partido. Entregaron la documentación tarde y los andaluces no lo pueden entender.

«Hay gente que tiene que estar preparada para estas cosas y saber cómo tiene que llevar los trámites de los papeles. Si no lo hacen bien… Si yo lo hago no me perdonan», expresaba uno de los andaluces a los que OKDIARIO Andalucía ha preguntado.

«Es normal que no puedan estar. Me parece de cachondeo. Es brutal», añadía otro, que posteriormente admitía que es un votante socialista. «Es una cosa más de Podemos. Pero es lo mejor que podía pasar. Es verdad que se presentaron como un partido democrático y tienen que estar en las elecciones. Pero, con todo lo que está pasando en el Gobierno… Mejor fuera que dentro», afirmaba con rotundidad un joven.

«Es una más. De inútiles. Están dejándose ver… Con el paso de tiempo han defraudado a mucha gente. A mí el primero», explicaba otro hombre consultado por este periódico. Y es que a los andaluces no les entra en la cabeza que un partido consolidado como es Podemos caiga en tan burdas torpezas. Sin embargo, varias de las personas consultadas han tenido, curiosamente, la misma expresión: «Es una más de Podemos». Una frase que retrata a la perfección la opinión que muchos tienen de la formación de Ione Belarra.