El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este martes el pacto de Bildu con el Gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos en los próximos Presupuestos Generales del Estado, pese a que admite desconocer las «contrapartidas» del citado acuerdo

Según ha apuntado el líder de la Izquierda Abertzale, Arnaldo Otegi, el pacto incluye «tres compromisos políticos» y más inversiones en País Vasco y Navarra. Uno de estos «compromisos» será la emisión en toda Navarra de ETB3, el canal infantil de Euskal Telebista emitido íntegramente en euskera, lo que supondrá un «paso adelante en la normalización» de la lengua vasca.

En declaraciones a Canal Sur Radio, el también alcalde de Sevilla ha manifestado no saber las consecuencias de este pacto y ha acusado a la derecha de asociar al PSOE con Bildu, alianza que ya se fraguó el pasado año y que Sánchez compensó con el acercamiento de presos etarras.

Así, y preguntado por las «peligrosas contrapartidas» que supone el citado apoyo, el líder de los socialistas andaluces ha preferido mirar para otro lado: «No lo sé, las contrapartidas no las conozco. Pero los Presupuestos Generales del Estado son claritos y transparentes. Están ahí, se están tramitando y las fuerzas políticas en el Congreso pueden decidir qué votan: sí, no o abstención. Los Presupuestos no son socialistas, son unas propuestas de un Gobierno a la Cámara, y los grupos lo que tienen que hacer es proponer correcciones y enmiendas, y en base a eso deciden su posición y su voto. Esta estrategia permanente de la derecha en España de asociar a PSOE y Bildu ya está muy gastada, está avocada al fracaso. El PSOE está demostrando con su acción de gobierno cuáles son sus políticas: las socialdemócratas».

Presupuestos autonómicos

Por su parte, y en plena negociación de las cuentas andaluzas de 2022, Espadas ha señalado este martes que aún se están manteniendo conversaciones con la Junta de Andalucía sobre el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), conocida como la Ley del Suelo, porque los socialistas entienden que hay un «escollo» que debe salvarse como es el asunto de las edificaciones aisladas en suelo rústico.

En este sentido, el líder del PSOE-A no ha concretado si el Grupo Socialista votará a favor de dicha norma, se abstendrá -como hizo en comisión parlamentaria- o finalmente la rechazará en el debate final ante el Pleno de la Cámara que se desarrollará el jueves.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Juan Espadas ha admitido que se siguen manteniendo reuniones con el Gobierno porque hay un artículo que sigue sin resolverse y que se refiere a una cuestión que es importante para el PSOE-A y es que «no se puede dar un cheque blanco a las edificaciones aisladas en suelo rústico».

A su juicio, hay que busca una redacción que dé «seguridad jurídica y no genere un desmadre en la ordenación del territorio», y ha confiado en que se pueda llegar a un acuerdo. Pero le lanzo un mensaje al Gobierno: cuidado con la redacción de ese artículo porque hay un escollo que debe salvarse a lo largo de este día», ha zanjado Espadas.