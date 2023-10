Afiliados del PSOE andaluz ante la amnistía: «Que se haga lo que sea para que no gobierne la derecha»

Pedro Sánchez ha protagonizado este sábado un mitin en La Rinconada (Sevilla) en el que ha evitado pronunciar la palabra ‘amnistía’, que está en boca de todos menos de los líderes socialistas. Un evento al que, por cierto, ha acudido en Falcon pese a tratarse de un acto de partido. En OKDIARIO Andalucía nos hemos acercado al mitin -en coche- para conocer qué es lo que piensa realmente el socialismo andaluz sobre la amnistía que exige Carles Puigdemont a Pedro Sánchez a cambio de los votos de Junts per Catalunya… y lo cierto es que los afiliados andaluces están muy divididos.

«Si sirve para unir a todos los españoles estoy de acuerdo con la amnistía», señalaba una mujer que asistía al mitin de Sánchez en Sevilla. «Por la paz de Cataluña y de todo el país, si hubiera una votación -sobre la amnistía- en todo el país yo votaría que sí», esgrime otra señora consultada por OKDIARIO Andalucía.

«Ellos van a decir siempre que quieren la independencia, pero no lo dicen ahora, lo llevan diciendo muchos años. Luego, todos sabemos que no va a pasar nada», explica un socialista, que reconoce que «no estoy a favor de que amnistíen, pero es que nadie ha dado la amnistía todavía».

«Lo que hay que hacer es ver cómo estaba Cataluña en octubre de 2017 y cómo está ahora. Con una comparativa es suficiente», explica otro asistente al mitin de Sánchez. Por el contrario, otra socialista señalaba que «no me parece bien. Yo soy muy socialista pero a Puigdemont no le daba ni agua porque se está portando muy malamente con Sánchez. Porque le tenía que regalar los votos. Porque Sánchez les trata muy bien, se porta muy bien, quiere que todo el mundo estemos bien y no se merece lo que le está haciendo Puigdemont».

«Hay que llegar a un acuerdo. La amnistía y el referéndum se les va a dar», señalaba otro socialista. «Yo, con tal de que no gobierne la derecha, lo que haga falta. Me da igual», admitía otro de los asistentes al acto del PSOE en Sevilla.

Unas 3.000 personas, según cálculos de la organización socialista, han estado este sábado en La Rinconada con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez; la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero; el secretario general del PSOE andaluz (PSOE-A), Juan Espadas, y el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández. Ninguno de ellos, por cierto, se ha atrevido a pronunciar la palabra ‘amnistía’.