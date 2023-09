Los socialistas andaluces en el acto de Sánchez en Sevilla: «Mientras me robe el PSOE me da igual»

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha celebrado este sábado un mitin en La Rinconada (Sevilla), al que por cierto ha acudido en Falcon pese a tratarse de un acto de partido. OKDIARIO Andalucía ha querido estar ahí y preguntar a los votantes del PSOE en la comunidad cómo es posible que sigan apostando por el socialismo tras cuatro décadas de saqueo. Las respuestas lo dicen todo.

«¿Cuatro décadas de corrupción? No estoy de acuerdo con eso», señalaba una de las asistentes al acto de Sánchez en Sevilla del que, por cierto, han sido expulsadas varias personas por el mero hecho de llevar banderas de España.

«El hecho de que hayamos perdido en Andalucía es porque los votantes socialistas se han cansado de lo que siempre había», alega otra mujer, que asegura que vota «al PSOE pese a la corrupción porque yo considero que los socialistas a mí no me han robado nada, a mí me está robando la derecha». «El que haya robado que lo pague. De Griñán no hablo porque no soy juez», continúa.

Cuando le preguntamos a otro asistente al acto de Sánchez en Sevilla si seguirá votando al PSOE pese a la multitud de casos de corrupción responde: «Yo soy socialista de por vida. Por tradición y por ideas y porque creo que lo que defiendo son las ideas para los trabajadores».

«¿Usted ha visto a algún socialista que se haya llevado el dinero a su casa?»

«¿Usted ha visto a algún socialista que se haya llevado el dinero a su casa?», nos preguntaba otro socialista, al que le recordábamos el caso de Fernando Villén, directivo del PSOE andaluz que gastó 32.566 euros de los parados andaluces en prostíbulos. «Pero ese no era un alto cargo socialista», responde.

«Yo soy muy socialista pero a Puigdemont no le daba ni agua porque se está portando muy malamente con Sánchez, porque le tenía que regalar los votos. Sánchez se porta muy bien, quiere que todo el mundo estemos bien y no se merece lo que le está haciendo Puigdemont», señalaba una mujer a los micrófonos de OKDIARIO Andalucía, que posteriormente le preguntaba por los casos de corrupción del PSOE: «¿Corrupción? ¡Pero eso ya ha pasado!».

«Mientras roben los míos me da igual, lo que no quiero es que me roben los contrarios»

«¿Corrupción? El PSOE es un partido muy grande en el que siempre se te va a colar gente que a lo mejor ni sienten el partido», respondía otro hombre, que considera que Chaves y Griñán han sido «implicados injustamente, porque de ellos hasta donde ha pasado la corrupción hay mucho cargo intermedio». «¿Usted va a votar al PSOE pase lo que pase?», le preguntamos. Su respuesta: «¿De qué televisión es? -le respondemos que de OKDIARIO- Ya he hablado de más».

«¿Amnistía? Con tal de que no gobierne la derecha, lo que haga falta. Me da igual», respondía a este medio otro socialista al que varios compañeros intentan evitar que hable por ser trabajadores de OKDIARIO. Por suerte, no se dejó censurar y pudimos preguntarle por la corrupción socialista en Andalucía. «A mí me da igual que me roben. Están robando en toda España. ¿No roba el PP en todas partes de España? Mientras roben los míos me da igual, lo que no quiero es que me roben los contrarios», responde.