Sanz combatirá la inseguridad en Sevilla: sedes policiales abiertas todos los días y más videovigilancia

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este sábado sus propuestas para acabar con la «creciente inseguridad» en la capital hispalense, entre las que destacan «abrir las sedes de la Policía los fines de semana, potenciar los agentes de barrio e incrementar la videovigilancia». Y es que el índice de criminalidad en la ciudad está ya nueve puntos por encima de la media nacional, según ha recordado el popular.

«La Policía Local no funciona. Una de las prioridades será trabajar para que Sevilla sea una ciudad más segura. Apostamos por el modelo de Policía Local de Madrid: vamos a crear una unidad de intervención, potenciaremos el turno de noche y el Grupo Diana, mejoraremos las instalaciones de la Policía Local, habrá unidades de moto en los distritos, una unidad especializada en menores y nuevos equipamientos para los agentes. Voy acercar la Policía Local a los vecinos, para que se sientan seguros», ha prometido Sanz.

El alcaldable ha señalado que «no es normal que con estos índices de criminalidad y siendo uno de los principales problemas que nos denuncian los sevillanos, los distritos policiales estén cerrados los fines de semana. No es lógico que en una ciudad como Sevilla las sedes de la Policía Local no tengan atención ciudadana los fines de semana por falta de efectivos, igual que hay turnos en los que no hay ningún policía de línea verde o Diana, por ejemplo. En el Grupo Diana los fines de semana sólo hay dos agentes por las mañanas. Y la unidad que tiene que atender los casos de absentismo escolar sólo cuenta con tres policías para toda la ciudad», ha detallado.

«Nos encontramos distritos sin policías para atender a los vecinos de su barrio porque tienen que suplir otros servicios. Ésta es la realidad de la seguridad de nuestra ciudad. Al alcalde ni le importa ni le preocupa la seguridad ciudadana», ha denunciado Sanz.

Y el alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, «es conocedor de esta situación desde hace mucho tiempo, pero lejos de mejorarla, la empeora. La Policía Local de Sevilla está peor que nunca por culpa de un alcalde que es incapaz de gestionar. No existe ni una dirección política ni tampoco organización interna eficiente», ha destacado el popular.

Del mismo modo, Sanz ha recordado que «Sevilla sufre un déficit de 400 agentes de la Policía Nacional, a lo que hay que añadir los graves problemas de gestión y carencias que sufren los agentes. Más los 400 policías nacionales que, por cierto, el señor Muñoz no es capaz de reclamar a Pedro Sánchez. Esto es lo que ha provocado los ocho años de dejadez y nefasta gestión del PSOE: ningún avance y desorganización», ha lamentado.

Además, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha remarcado que la ciudad «no cumple con la ratio de dos agentes por cada 1.000 habitantes» y que los policías «no cuentan con los medios suficientes ni están debidamente equipados» ya que «carecen de medios de protección» adecuados.

Propuestas

«Quiero acabar con todo este caos, desorden e inseguridad. Quiero ser el alcalde de la seguridad. Voy a acercar la Policía Local a los vecinos. Quiero que nuestros vecinos se sientan seguros», ha manifestado Sanz para, acto seguido, enumerar sus propuestas en esta materia.

El popular ha señalado que en los distritos policiales «habrá atención ciudadana en horario de mañana y tarde y los fines de semana» y que las sedes de la Policía Local «estarán al servicio de los vecinos». Para ello, ha explicado que cubrirá las «al menos 400 plazas de Policía Local vacantes, creando 150 nuevas plazas de Policía Local en el primer año de mandato».

«Muchas de estas sedes policiales presentan unas condiciones lamentables y obsoletas. Todos los distritos policiales mejorarán en sus instalaciones policiales, actuando de forma prioritaria en las que están en peor estado. Para ello, llevaremos a cabo un plan director de actuación y modernización de las instalaciones. Nuestros agentes tienen que trabajar en las mejores condiciones», ha destacado Sanz, apuntando también que los distritos contarán con una unidad especializada en menores. «Aún no se ha puesto en marcha la figura de agente tutor que sí hay ya en otras grandes capitales, por ello pondremos en marcha esta unidad», ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que potenciará «de verdad» la Policía de barrio y ampliará la unidad de motoristas. «Actualmente hay una unidad de tráfico de motoristas con unos 80 policías que cubren toda la ciudad, pero salen desde Ranilla. No están ubicados en los distritos. Voy a dotar cada distrito policial de, al menos, cuatro motos de Policía Local, para garantizar unos servicios rápidos y cercanos», ha enfatizado.

Además, Sanz se ha comprometido a crear una unidad de intervención diurna y modernizar la nocturna «para combatir la criminalidad», así como a instalar cámaras de videovigilancia en parques y zonas principales de la ciudad e implantar una unidad de drones, además de exigir «todos los días los 500 policías nacionales que faltan en la ciudad». De la misma manera, ha asegurado que implantará el modelo de Policía Local de Madrid «para incrementar la seguridad ciudadana».

«La seguridad de la ciudad hay que tomársela en serio. Sevilla no puede estar con dos patrulleros por las noches para toda la ciudad cuando somos la segunda ciudad de España en la que más crece la criminalidad. Sevilla no puede estar sin que se realicen controles de alcoholemia, las sedes policiales de la Policía Local no pueden estar cerradas los fines de semana y el 092 no puede dejar llamadas sin atender por falta de medios», ha recalcado.

Finalmente, Sanz ha subrayado que para él la seguridad es «una prioridad», por lo que asevera que será «el alcalde que garantice la seguridad en la ciudad», destacando que va a «cambiar la gestión de la Policía Local para que vuelva a funcionar y vuelva a ser referente». «Y tengo muy claro lo que hay que hacer para ello», ha concluido.