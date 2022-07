Teresa Rodríguez, líder de Anticapitalistas y portavoz de Adelante Andalucía, ha amenazado este martes con acudir a la vía judicial si su formación no logra un puesto en la Mesa del Parlamento de Andalucía. Así de claro lo ha dejado la ex de Podemos este martes, cuando ha apelado a la «sensibilidad democrática» de los grupos parlamentarios para que permitan que una de las dos representantes que tienen con escaño ocupe un lugar en la nueva Mesa de la Cámara, que se elegirá este jueves, 14 de julio. El motivo, básicamente, es que al no tener los cinco diputados que se requieren para tener un grupo propio en el Parlamento andaluz, no se podrán enterar de las negociaciones entre los partidos que sí lograron un apoyo mínimo de cinco diputados en las pasadas elecciones del 19 de junio.

En la Mesa de la Cámara sólo tienen garantizada representación los grupos del PP-A y el PSOE-A en función del resultado de las elecciones del 19J. Ni siquiera Vox o Por Andalucía, con más votantes que Adelante Andalucía, estarán en una Mesa en la que Teresa Rodríguez exige estar.

La portavoz de Adelante ha defendido que «posibilidades hay», y que «el Reglamento -del Parlamento- no niega esa posibilidad», de modo que, según ha continuado, «lo que tiene que haber es sensibilidad democrática por parte del resto de grupos».

Teresa Rodríguez ha manifestado que «la Mesa del Parlamento es un lugar de negociaciones privada, por lo que el resto de gente que no estamos» en ella «no podemos enterarnos siquiera de lo que allí se habla, cosa que nunca nos ha gustado», según ha abundado antes de defender que «lo lógico sería que todos los grupos pudiéramos participar de ese órgano de organización de la vida parlamentaria, que pudiéramos estar ahí».

Eso, según ha avisado quien fuera candidata a la Presidencia de la Junta en representación de Adelante en las últimas elecciones, «es lo que vamos a reivindicar y a reclamar» desde su formación «primero políticamente, y luego si fuera necesario judicialmente», ha advertido.

En todo caso, ha confirmado que por parte de Adelante han «iniciado conversaciones con otros grupos intentando apelar a esa sensibilidad democrática para dejarnos participar de ese órgano, dejarnos estar ahí sin más, y poder tener los mismos derechos que son propios de cualquier otro grupo», según ha añadido Teresa Rodríguez para concluir.