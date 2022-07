Podemos asegura que Teresa Rodríguez se ha reído del partido y les ha tratado con «chulería»

Martina Velarde, diputada de Podemos en el Congreso y líder de la formación morada en Andalucía, ha salido al paso de un comentario de Teresa Rodríguez en el que asegura que Podemos la echó del partido. Velarde, por su parte, acusa a Rodríguez de reírse de ellos, de actuar con «chulería» y hacer «victimismo». Fuentes conocedoras aseguran a OKDIARIO Andalucía que en las palabras de la diputada podemita hay «un montón de mentiras». Por su parte, desde el departamento de comunicación de Anticapitalistas prefieren no pronunciarse al respecto.

En Podemos no echamos a nadie de Adelante, intentamos llegar a un acuerdo más que generoso de convivencia. Se quedaban en el grupo y pedíamos que al menos contaran con nuestras propuestas y trabajásemos en común, porque no teníamos ni un diputado de Podemos. — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) July 11, 2022

«En Podemos no echamos a nadie de Adelante, intentamos llegar a un acuerdo más que generoso de convivencia. Se quedaban en el grupo y pedíamos que al menos contaran con nuestras propuestas y trabajásemos en común, porque no teníamos ni un diputado de Podemos», comienza Martina Velarde en un hilo publicado en redes sociales, en el que asegura que «Podemos fue generoso hasta el punto de quedarse sin representación en el Parlamento, aún así apoyamos el proyecto que no era nuestro, a pesar de habernos dejado fuera de las decisiones, y con lealtad».

«Es Anticapi quien decide que no va a seguir en Podemos porque está en contra de lo que han votado las bases respecto al gobierno de coalición. Con la nueva dirección elegida, lo primero que hago es pedir reuniones para llegar a acuerdos de transición y funcionamiento. Mi propuesta: colaborar, que se quedaran el Grupo Parlamentario con el 70 por ciento de recursos y nos diesen el 30 al menos para poder pagar los contratos y sedes que habíamos heredado. El mayor error: que propusiesen pa llegar a acuerdos a quien jamás tuvo voluntad de hacerlo», esgrime Velarde, que asegura que Teresa Rodríguez «se jartó reír, y nos dijo con tono paternalista que no, que nos daban un 10 por ciento si queríamos y que eso es lo que había. Me encontré teniendo que pagar contratos y sedes heredados, pero sin recursos para afrontarlo. Fueron momentos difíciles de gestión y de mucha impotencia»

«Pedimos que se corrigiesen las anomalías democráticas, y se nos incluyese en una marca que era de todas. Lo aportamos todo, y era una anomalía que no estuviésemos en la marca por la que concurrimos y que en nombre de Podemos se incluyese en la coalición a Anticapi sin consultar», continúa Martina Velarde, que recuerda que «Podemos pone los recursos materiales, humanos y técnicos y es el responsable de lo que hagan otros con nuestra firma sin poder acceder a la documentación, por lo tanto jurídicamente estábamos vendidos. Nos negaron formar parte de la marca, registrada sin avisarnos».

«Lo más grave, a nivel fiscal y lo que nos podía traer problemas graves jurídicamente es cuando se cambia sin consultarnos la cuenta corriente común, con nuevos titulares, por la que fiscal y jurídicamente respondía Podemos, pero a la que no tenía acceso», continúa la diputada podemita, que continúa: «Eran tan graves los incumplimientos, y tan torpe negarse a un buen acuerdo, y tan grave las consecuencias que le podía conllevar para Podemos que se actuase en su nombre y con su firma sin que Podemos tuviese ninguna información, que hubo lamentablemente que actuar legalmente».

«No hubo voluntad de acuerdo, porque cuando la hay, no envías a alguien que se ríe de ti, te trata con chulería y no quiere negociar porque va con el no por delante, a pesar de nuestra propuesta generosa para trabajar en común, pero con autonomía y que nadie saliese perjudicado», afirma Velarde. «Siempre he callado, porque no quería ruido y porque los que estuvimos en ese proceso sabemos muy bien lo que pasó, y porque no se merecen los andaluces que lo están pasando mal que hablemos de nuestro ombligo, y por respeto también a quien nos votó, no hablé», explica la diputada.

«Pero hoy, en una semana difícil para Podemos, veo cómo se aprovecha la situación una vez más para volver a sacar del baúl, el mismo victimismo y agresión de siempre, que se ha permitido solo gracias a mi silencio y a mi responsabilidad política. Pero cada cual tiene sus límites», continúa Velarde, que termina pidiendo «a la militancia, que paséis página». «No merece la pena vivir en el pasado, que os pongáis a construir, porque los pueblos y las ciudades de Andalucía os necesitan. Obviad los relatos, y a seguir trabajando para tener una sociedad mejor desde donde podáis hacerlo», finaliza.