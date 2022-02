La portavoz de Adelante Andalucía y diputada no adscrita, Teresa Rodríguez, ha exigido este miércoles una «restitución» del grupo parlamentario del que ella formaba parte al inicio de la legislatura como «condición previa» para tratar la posibilidad de aunar una nueva confluencia de fuerzas de izquierda para las próximas elecciones autonómicas.

La política gaditana ha insistido en el maltrato sufrido, en su opinión, por Unidas Podemos: «Es como si se le pide a una mujer maltratada que vuelva con su marido, no es comprensible», ha argumentado. La exlíder de la formación morada en Andalucía ha ejemplificado la situación con una «metáfora» de la violencia de género, señalando lo «extraño» que supone que «a alguien a quien se ha echado de su casa después de una paliza casi de muerte se le plantee la necesidad de compartir piso otra vez sin que haya por medio ningún tipo de restitución».

Cabe recordar Teresa Rodríguez lideró la candidatura que, bajo la marca Adelante Andalucía, concurrió a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018 aglutinando a representantes de Podemos, IU y fuerzas andalucistas, y que obtuvo 17 escaños en el Parlamento andaluz en esa cita con las urnas, si bien en noviembre de 2020 fue expulsada junto a otros ocho parlamentarios de dicho grupo, a instancias de Podemos e IU, acusados de supuesto transfuguismo.

De esta manera, el grupo de Adelante quedó escindido, y actualmente son seis los diputados que componen el ahora denominado grupo de Unidas Podemos por Andalucía, mientras que los restantes once parlamentarios -los nueve expulsados y las diputadas Maribel Mora y María García, que abandonaron el grupo en julio de 2021- permanecen como diputados no adscritos.

Después de que ya se haya celebrado una primera reunión entre formaciones de izquierda «auspiciada por mediadores» para explorar la posibilidad de aunar una nueva confluencia de cara a las próximas elecciones andaluzas, previstas para este año 2022, Teresa Rodríguez ha descartado que se pueda llegar a un acuerdo al respecto antes del próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, y ha insistido en que, «como condición para seguir hablando», en ese encuentro «dijimos que debe haber un paso adelante en clave de restauración de derechos del grupo parlamentario y los grupos municipales que se han visto despojados de sus posibilidades de ejercer la representación pública por un acuerdo partidario» que, según ha criticado, IU alcanzó «con todas las fuerzas parlamentarias, incluyendo a Vox».

«Nos parece que es muy extraño que alguien pueda defender que a alguien a quien se ha echado de su casa después de una paliza casi de muerte se le plantee la necesidad de compartir piso otra vez sin que haya por medio ningún tipo de restitución; que antes de ayer fuéramos los peores tránsfugas de la historia y hoy seamos socios preferentes», ha expresado Teresa Rodríguez.

En esa línea, ha defendido que, «para que haya honestidad en esa propuesta» de candidatura unitaria, «con carácter previo a poder empezar a hablar de esta cuestión lo lógico sería restituirnos en nuestro grupo parlamentario a la mayoría» del mismo, «a los once diputados a los que se ha expulsado por parte de los otros seis», y a «los concejales de grupos municipales que han sido expulsados con las mismas malas artes».

Teresa Rodríguez ha señalado que, por ahora, a los representantes de Adelante no se les ha citado a una nueva reunión, porque en la primera «ya dijimos que nos sentaremos otra vez cuando, como condición previa, se nos debe restituir en la situación anterior».

La «metáfora del maltrato»

«Me parece que es de sentido común, que lo lógico es dar marcha atrás, restituirnos en nuestros derechos anteriores, porque el Tribunal Constitucional está tardando un plazo larguísimo» en resolver el recurso de amparo que interpusieron los diputados expulsados, «y lo lógico es que, antes de que el Constitucional nos dé la razón, que nos la dará, ellos mismos -los parlamentarios de Unidas Podemos- reconozcan que se pueda dar marcha atrás en eso, como condición previa». Ha apostillado que, «si no, es como si se le pide a una mujer maltratada que vuelva con su marido, no es comprensible».

En esa línea, ha remarcado que los diputados no adscritos procedentes de Adelante «ahora mismo estamos en la calle a día de hoy: no es algo que pasó, es algo que está pasando hoy», y ha seguido con la «metáfora» del maltrato para señalar que «se puede restituir el daño, se puede decir que lo que se hizo estuvo mal, cumplir condena en el caso de los maltratadores, y se puede reinsertar a un maltratador».

Teresa Rodríguez ha apostillado que «no seguiría mucho con esa metáfora» porque «es de mucha mayor gravedad el maltrato de género que lo que nos ha pasado a nosotros», pero ha defendido que le sirve «para tratar de trasladar que es difícil de asumir que, después de haber sufrido una serie de agresiones muy duras, nosotros, como si nada, estemos en condiciones de volver a pensar en tener una familia en común o una casa en común sin que haya en medio nada, ningún tipo de restitución».

A la pregunta de si no le preocupa una «dispersión» del voto de la izquierda en las próximas elecciones andaluzas, la parlamentaria ha respondido que «eso debió preocuparle a quien decidió echarnos a un grupo parlamentario donde teníamos la mayoría con el voto favorable de Vox, con el apoyo de la extrema derecha», si bien ha añadido que «claro que me preocupa» esa dispersión de voto, «pero queremos antes una muestra sincera de verdad de querer dialogar», así como ha matizado que el «problema» ahora mismo no es «a quién poner a la cabeza de una lista», sino que es «haber perdido la confianza más básica».

La marca Adelante Andalucía

Finalmente, a preguntas de los periodistas, Teresa Rodríguez ha apuntado también que «en ningún caso» se les ha reclamado la «marca» de Adelante Andalucía, y ha recordado que el grupo que aúna a Podemos e IU actualmente cambió el año pasado su denominación por la Unidas Podemos por Andalucía.

Ha remarcado que la marca Adelante Andalucía «estaba auspiciada por cinco organizaciones de las que tres siguen queriendo conservar ese proyecto de marca de obediencia andaluza que plantee alternativa a la derecha y a 40 años de gestión de lo público» en Andalucía que, en su opinión, no ha dado respuesta a las necesidades de la población.