Qué se sabe del misterioso lince ibérico blanco de Jaén que desata conspiraciones: «Me quedé paralizado»

La fotografía en una zona de monte de la provincia de Jaén de un ejemplar de lince ibérico con una inusual pigmentación blanca ha desatado todo tipo de teorías y conspiraciones sobre el animal que, en realidad, sigue siendo todo un misterio. Se trata de una hembra bautizada como Satureja, cuyo origen están investigando técnicos de la Junta de Andalucía, que intentan averiguar, en primer lugar, si su color se debe a causas genéticas o a otros factores.

El hallazgo ha sido posible gracias a las cámaras de fototrampeo del naturalista Ángel Hidalgo, quien comenzó a rastrear la zona hace unos meses. En una publicación en redes sociales, relató cómo tras semanas de intentos infructuosos y largas esperas, logró ver con sus propios ojos al extraño ejemplar: «Al observar por primera vez un lince ibérico blanco, con su pelaje de invierno blanco como la nieve y esos ojos penetrantes, me quedé paralizado».

Desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente han confirmado que se está investigando este caso concreto dentro del Plan de Recuperación del Lince Ibérico. Técnicos del programa están a la espera de poder analizar muestras biológicas de la hembra para determinar con certeza la causa de su inusual pigmentación. «Las causas no están claras, si es genética o por algún otro motivo», han indicado.

El fenómeno ha generado un fuerte impacto en redes sociales y foros especializados, donde han proliferado teorías de todo tipo, desde mutaciones genéticas poco documentadas hasta hipótesis más extravagantes. La aparición del lince blanco ha multiplicado el interés público sobre el estado de conservación de esta especie en peligro, que en los últimos años ha experimentado una lenta pero constante recuperación en la península.

Para Ángel Hidalgo, su encuentro con el lince Satureja es «un recuerdo inolvidable» que refuerza la importancia de proteger la biodiversidad y mantener intactos los ecosistemas donde aún sobreviven especies tan emblemáticas como el lince ibérico.