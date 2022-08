Un pueblo de Huelva suspende su Feria tras varios pinchazos a menores: "Hay que proteger a los vecinos".

La alcaldesa de Valverde del Camino (Huelva), Syra Senra, ha decidido adelantar el cierre de la Feria en la jornada de este sábado tras constatar hasta cuatro pinchazos a varios menores de edad. Todas ellas han sido trasladadas al Hospital comarcal de Minas de Riotinto, donde se encuentran estables.

El consistorio valverdeño ha señalado a través de un comunicado que la alcaldesa ha adoptado la decisión de acabar con la noche de feria a las 6:00 horas, en lugar de a las 9:00 horas, después de que los profesionales del Centro de Salud le comunicaran a la Policía Local que «no podían garantizar la eficiencia de los servicios sanitarios ante el riesgo de aumento de pinchazos a mujeres», ya que «en esos momentos se encontraban desbordados al juntarse con los incidentes propios de una noche de feria».

A todo ello había que añadir que la posibilidad de aumento del número de casos podría sobrecargar también al servicio de urgencias del hospital de Riotinto. La Policía Local y Guardia Civil siguen la pista a un sospechoso y la primera edil va a pedir que se incremente las unidades que patrullan por el recinto ferial incorporando agentes de paisano.

La alcaldesa ha condenado «sin paliativos» unos actos que «son una muestra de violencia contra las mujeres, en este caso contra mujeres menores de edad». «Y por eso haré lo que tenga que hacer para proteger a mis vecinas y vecinos; aunque sea una decisión tan dura como acabar con una noche de feria», ha apostillado.

Senra ha recalcado que «estas actitudes machistas no van a poder con nosotras, intentan coartarnos, pero no lo van a conseguir porque no va a haber una vuelta atrás». La alcaldesa espera para este domingo reforzar «aún más» la seguridad para que «todo transcurra en un ambiente de fiesta y alegría como ocurrió hasta la madrugada de este sábado».