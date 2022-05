El candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, no cala entre los andaluces. A menos de tres semanas para las elecciones autonómicas, su popularidad se sitúa por debajo de otros líderes de la izquierda andaluza como Teresa Rodríguez. Su nivel de conocimiento entre la ciudadanía está en un pobre 67,2%, esto es, uno de cada tres votantes aún no sabe quién es. El exalcalde de Sevilla no ha logrado llevar su nombre más allá de la provincia y desde Ferraz son conscientes de ello.

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha admitido este lunes que algunas zonas de Andalucía todavía no ponen cara a Espadas, algo que ve «normal», ya que el socialista ha estado volcado en la Alcaldía de la capital hispalense. Lo cierto es que el líder del PSOE-A ha tenido un largo año para darse a conocer. Ganó las primarias del partido a Susana Díaz el 13 de junio de 2021. Desde entonces, su nombre ha estado vinculado en algunas tramas sospechosas de corrupción de la antigua Junta y su mujer ha declarado ante la Guardia Civil como presunta ‘enchufada’ en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Al ser preguntado cómo van a superar el anonimato de su candidato, el portavoz del PSOE ha señalado que la solución pasa por hacer «muchas campañas». Sicilia se ha mostrado convencido de que con la precampaña y la campaña no va a quedar ningún andaluz que no sepa de Juan Espadas, ya que se está «multiplicando» para que conozcan tanto a su persona como a sus propuestas.

Llamamiento a las urnas

En cualquier caso, Sicilia considera que la «clave» para ganar los comicios es al «movilización» de los ciudadanos, por lo que ha apelado a que todos los andaluces «vayan a las urnas a votar». Según el portavoz socialista, si los electores no se quedan en casa la opción «progresista» de Espadas va a salir adelante y el PSOE «ganará las elecciones».

Así, y durante la rueda de prensa de los lunes en Ferraz, Sicilia ha lanzado un llamamiento a la movilización de los votantes: «Si votan los andaluces, la opción de Espadas va a ganar». La encuesta de este lunes de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) otorga a los socialistas entre 31 y 32 escaños y un 24,2% de los votos, por debajo de los 33 diputados que actualmente mantiene en el Parlamento autonómico. El PP-A se sitúa ya al borde de la mayoría absoluta y lograría entre 47 y 49 escaños.

Según Sicilia, los estudios demoscópicos sólo reflejan una «foto fija» y además tratan de generar «cierta opinión». Sin embargo, se ha mostrado convencido de que en los comicios del 19J se verá que el PSOE sigue siendo el partido más votado en Andalucía.

En este sentido, ha precisado que sólo hay dos opciones, un gobierno de Juanma Moreno con la ultraderecha o uno progresista con Juan Espadas. Ante ambas posibilidades, Sicilia cree que los andaluces renunciarán a una Junta con Macarena Olona como vicepresidenta, a quien considera «incapaz» de condenar la «violencia machista».

Asimismo, y como en Ferraz están convencidos de la victoria del PSOE en las elecciones del próximo 19 de junio, Sicilia no ha apuntado nada en relación a una posible remodelación del Gobierno en caso de que los socialistas no logren su objetivo.