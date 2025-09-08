El PSOE, experto en delitos: acusa a Moreno de «malversación por omisión» por rechazar la quita de deuda

El portavoz socialista en la Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha acusado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de incurrir en una «malversación por omisión» al rechazar la quita de deuda aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros como proyecto de ley para su envío al Congreso.

En rueda de prensa, el socialista ha instado a Moreno a ser «presidente de Andalucía antes que marioneta de Núñez Feijóo» y ha advertido de que «está jugando con fuego, pero quienes se van a quemar son los andaluces». A su juicio, no aceptar la condonación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) «pone en crisis la financiación de la sanidad y la educación» y «se lleva por delante la supervivencia de los servicios públicos».

A este respecto, cabe recalcar que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha dejado claro que las comunidades autónomas no podrán destinar lo que ahorren por la quita de deuda a educación o sanidad. El ajuste contable entre administraciones mejora la foto financiera, pero no el presupuesto disponible para gastar. En otras palabras: el ahorro en intereses no sirve para elevar el margen de gasto en servicios sociales, argumento que está utilizando el Gobierno de Sánchez para justificar esta medida exigida por ERC.

No obstante, el dirigente del PSOE andaluz ha insistido en que «si Andalucía no asume la quita de la deuda, está poniendo en peligro la financiación de los servicios públicos, de la sanidad y de la educación». «No hay autonomía política si no hay autonomía financiera», ha proclamado Jiménez, que considera «puro sectarismo» impedir que Andalucía rebaje su deuda «en casi 19.000 millones».

La Junta de Andalucía ha contestado a las acusaciones del PSOE-A en voz de su consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que ha tachado de «falso» ese supuesto delito de «malversación por omisión». «Eso es falso y de delitos sabe mucho el PSOE. Están desesperados y se están lanzando ya al barro», ha apuntado en declaraciones a Canal Sur Televisión.

La consejera ha afirmado que la Junta de Andalucía «se va a dejar la piel» para explicar que los beneficios que defiende la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, son «mentira». Carolina España ha remarcado que la condonación de deuda sólo supone «una cesión más al independentismo».

«La quita no va a suponer ni un euro más para los andaluces. La deuda pasa de una administración a otra. Por lo menos la señora Montero ya ha reconocido que no nos va a llegar un cheque de 18.000 millones de euros», ha añadido. Según la consejera, el «gran problema» no es de deuda (Moreno ha anunciado el adiós a los préstamos del Estado a partir de 2026), sino de financiación, ya que la comunidad arrastra un déficit anual de 1.528 millones.