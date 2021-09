La formación localista Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), con el apoyo del PSOE, ha registrado una enmienda a la propuesta de calendario laboral para 2022 del Gobierno de Ceuta en la que piden sustituir el festivo del lunes siguiente a Navidad, 26 de diciembre, por el Eid Al Fitr, festividad islámica que celebra el fin del Ramadán.

El líder socialista, Manuel Hernández, ha señalado que su partido no votará a favor de ningún calendario laboral «con festivos que no atienda a todas las sensibilidades y realidades de la población y que no sea aceptado por todos los ceutíes».

Por su parte, «como cada año», MDyC ha defendido su «apuesta por un calendario inclusivo, si bien la excusa del año anterior fue la negativa de la ultraderecha de Vox, consideramos que como esta vez Vivas cuenta con el apoyo del PSOE, no tiene excusas para la aprobación definitiva de un calendario que incluya la fiesta del fin del Ramadán», ha señalado la formación en un comunicado.

Cabe recordar que la líder de MDyC, Fátima Hamed, que declaró persona ‘non grata’ a Santiago Abascal, fue la primera mujer musulmana en liderar un grupo político en la Asamblea de Ceuta tras obtener tres escaños en las elecciones locales de 2015.

Según recoge Ceutaldia, MDyC manifestó su intención de que PSOE y PP respaldaran su propuesta para rectificar el calendario laboral: «Ya es hora de que el Ejecutivo local apoye la convivencia con hechos y no sólo con palabras».

Por su parte, la diputada de Vox por Ceuta en el Congreso, Teresa López, ha denunciado en redes sociales que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), «lleva 20 años sometiendo a Ceuta a la marroquinización».

Juan Vivas (PP) lleva 20 años sometiendo a Ceuta a la marroquinización. Aquí un ejemplo más de cómo la doctrina promarroquí sigue haciéndole exigencias.

👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/XMeeA48at1 — Teresa López Álvarez (@TeresaGdVinuesa) September 15, 2021

Desde Vox Ceuta exigen también un calendario laboral que sustituya el festivo del Sacrificio -festividad mayor de los musulmanes- por el 10 de octubre, día de San Daniel, patrón de Ceuta, y «una de las más altas expresiones de la tradición y la cultura» ceutíes.

«En su lugar, el Gobierno del PP sí considera merecedora de inclusión en el calendario la Fiesta del Sacrificio, obviando que el reemplazo de las festividades de San José o Santiago Apóstol sólo es posible realizarse por otras que, por tradición, les sean propias», apunta Vox.

Asimismo, la formación se opone «a las propuestas de calendario presentadas por MDyC y PSOE donde no sólo se mantiene la fiesta del Sacrificio sino que además se pretende ampliar a otra festividad musulmana que para nada tiene que ver con la identidad de Ceuta».

El calendario laboral para 2022 propuesto por el Gobierno de Ceuta incluye los siguientes festivos: