«Vamos a ganar las elecciones, no tengo ninguna duda» sostenía este sábado, tras el mitin de Pedro Sánchez en Cártama (Málaga), un dirigente del PSOE a nivel nacional. Es uno de los encargados de la campaña y, en consecuencia, de leer y analizar unas encuestas que por ahora no son buenas para los intereses socialistas. Todas las que maneja Ferraz dan a su candidato, Juan Espadas, por debajo de los treinta escaños. «Se equivocarán» subraya. Esa sensación de victoria que no tenían en la primera parte de la campaña, en el PSOE de Andalucía, la justifican por el aumento de la petición del voto por correo. Se ha duplicado respecto a hace cuatro años: «esto puede ser muy bueno para nosotros» manifestaba en una conversación informal con los periodistas la número dos de Espadas, Ángeles Férriz.

Desde el PSOE-A están «muy satisfechos» con la campaña que están realizando. Aunque apenas movilizan ni a sus electores ni a sus afiliados. La mayoría de mitines del presidenciable están por debajo de los cien asistentes. Incluso en grandes ciudades como Almería. Y excepto el que se produjo este sábado en el feudo socialista de Cártama, con autobuses gratuitos desde distintas provincias, con algo más de 1.000 personas, tampoco los actos con Pedro Sánchez como reclamo son numerosos. En Cuevas de Almanzora (Almería), el primer domingo de la campaña, el presidente no consiguió pasar de los 200 asistentes. El jueves, en Málaga capital, apenas 30 personas acompañaron al ministro Félix Bolaños en un acto de Memoria Democrática en el que su propio equipo tenía que arrancar los aplausos en sus ataques contra Juanma Moreno.

Los socialistas destacan que «el PP ha tenido que modificar la estrategia a media campaña, porque han visto que no pedir el voto no les funcionaba». En este sentido, Ángeles Férriz, vicesecretaria general del PSOE andaluz, celebra que «nosotros hemos mantenido nuestra estrategia sin variar ni un ápice, porque lo tenemos claro». La número dos del PSOE de Andalucía, además, destaca que «tenemos la dificultad añadida de que nuestro candidato no es presidente, no es tan conocido… y aún así en un año ha asumido el control del partido y está haciendo una campaña impecable». En el número 37 de la calle San Vicente de Sevilla, sede de los socialistas andaluces, creen que «el equipo de Feijóo va con la calculadora en la mano, por qué ven que los números no les cuadran». «De ahí que de golpe y porrazo esté pidiendo a los suyos que no se confíen y no se vayan a la playa» explican.

Debate

En el Partido Socialista ven al candidato del PP «cada vez más nervioso». Y dan por hecho que en el segundo debate entre los candidatos, el que se celebrará este lunes en Canal Sur, «Moreno saldrá más agresivo». En el primer cara a cara que tuvieron los seis presidenciables «intentó pasar desapercibido, como si no estuviera». Ahora consideran que «necesita visualizarse». En el PSOE también creen que los populares están detrás de la campaña de la candidata de Vox Macarena Olona. Y que son estos los que, tras el debate que tuvieron en TVE, le recomendaron a la candidata constitucionalista «que se callase». En el equipo de Espadas creen que «cada vez que Olona abre la boca moviliza al votante de izquierdas, y eso empieza a desesperar a la derecha que pretende gobernar junta».