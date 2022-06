A una semana vista para las elecciones del 19 de junio, con el PP acariciando la mayoría absoluta, Pedro Sánchez se abona a las críticas furibundas contra el principal partido de la oposición -al que le pide apoyo y lealtad-. Hoy desde el acto joven del PSOE en Cártama (Málaga), el acto central de la campaña andaluza, el presidente ha denunciado que los populares «hablan mal de España fuera de España». Sánchez ha lamentado que «ante la presión de un país tercero, Europa apoya a España y el PP jalea esa presión». Defendiendo una vez más a Pablo Casado, hoy, ha dicho que «para esto no hacía falta echar a su líder, son el PP de siempre».

Siguiendo el argumentario empleado por los socialistas durante estas semanas, con el único objetivo de desgastar la candidatura de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía, Sánchez ha manifestado que la actitud del PP es la de «bloquearlo todo, votando que no a todo». Aunque Moreno se vio obligado a adelantar los comicios por la negativa de los socialistas a aprobar los presupuestos del gobierno de PP y Ciudadanos. «La rabia que ellos tienen, es que podemos salir de la crisis con políticas de iquierdas» ha dicho. Según él «si la UE aprueba fijar un precio al gas, el PP no lo apoya; si el empleo va disparado, ellos dicen que los datos están maquillados». «Dicen que no a todo» ha manifestado.

Respecto a los datos de ocupación, Sánchez, asegura que esta es «la legislatura del empleo». Tras los últimos datos de la encuesta de población activa, que se conocieron hace unos días, «demostramos que con un gobierno de izquierdas la recuperación es más rápida y justa». El presidente ha avanzado que «según nuestras previsiones, en el mes de junio el empleo crecerá en 125.000 empleos más, duplicando el desempeño de nuestro mercado laboral en la época de la recuperación económica previa a la pandemia». «Pese a la guerra y pese a la pandemia la creación de empleo va como un tiro» ha espetado el jefe del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a usar los recursos gubernamentales para fines partidistas. Desde uno de los principales feudos del Partido Socialista en Málaga, en el acto más numeroso de la carrera hacía las urnas, Sánchez ha anunciado que «en el próximo Consejo de Ministros [de este martes] aprobaremos una ley que blinde la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública». El objetivo, ha reconocido, «es que ningún gobierno autonómico pueda privatizar la sanidad».

El jefe del Ejecutivo, con la mirada puesta en revertir las malas perspectivas electorales que dibujan todos los sondeos de cara al 19 de junio, ha sacado el talonario de cheques para anunciar una nueva ayuda a las personas más necesitadas. En concreto, Sánchez, ha avanzado que el Gobierno también dará luz verde a «un plan de salud bucodental» dotado con un presupuesto de 44 millones de euros que acerque la salud dental a las familias más vulnerables.