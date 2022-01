El PSOE de Andalucía se ha ‘olvidado’ de Baltasar en su carta a los Reyes o, en caso de incluirlo, ha optado por que sea de raza blanca. Entre los Magos de Oriente elegidos por los socialistas no hay lugar para un Rey negro, lo que ha llamado la atención de las redes sociales, que se preguntan si estamos ante un acto de racismo involuntario o premeditado.

La carta difundida por el PSOE-A en la noche del miércoles, que recoge un listado de diez peticiones a los Reyes Magos, está decorada por los clásicos motivos de la noche más especial del año: la estrella fugaz, regalos, camellos, el oro llevado por Melchor, el incienso sostenido por Gaspar… y la mirra en manos de un Baltasar blanco. «¿Cómo era eso del racismo?», se preguntan los usuarios en redes.

En Murcia, por su parte, el Ayuntamiento del socialista José Antonio Serrano escogió también tres Reyes Magos blancos para recoger las cartas de los niños y atender sus deseos. «Me da a mí que las casualidades no existen», denuncian en redes sociales.

Esta claro @AytoMurcia que la Navidad no es vuestro fuerte. La iluminación tardía, después el Árbol de Navidad version el Piponazo y ahora os lucis sin poner un REY BALTASAR (da igual pintado que una persona de color)

Mis hijos flipan!

Me da a mi que las causalidades no existen . pic.twitter.com/lNsWiFvBor

— PRUDEN (@PrudenLeonmur) January 3, 2022