Procesadas la ex delegada del Gobierno y la ex vicepresidenta de Ceuta por expulsar a 55 menas marroquíes

La titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ceuta ha cerrado por segunda vez la instrucción de la causa abierta contra la ex delegada del Gobierno y la ex vicepresidenta de la ciudad autónoma, Salvadora Mateos (PSOE) y Mabel Deu (PP), respectivamente, por presunta prevaricación administrativa continuada en la devolución a Marruecos de 55 menores no acompañados -menas- llegados durante la invasión marroquí de Ceuta de mayo de 2021.

La magistrada ha pasado a ambas de la condición jurídico procesal de investigadas a la de encausadas y ha instado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares a presentar sus conclusiones y, en su caso, peticiones de apertura de juicio oral.

El Ministerio Público ya solicitó en diciembre, cuando la juez dio por vez primera por concluidas las diligencias que la Audiencia Provincial ordenó completar, sentar a ambas, ya apartadas de la política, en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada. La Fiscalía pide que la ex delegada del Gobierno y la ex vicepresidenta de Ceuta sean condenadas a 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de «cargos electivos» o «funciones de gobierno», así como a «la pérdida de los honores asociados a los que ocuparon».

Dejación del deber de protección

El segundo auto de procedimiento abreviado, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, refiere que, «con su arbitrario proceder», Mateos y Deu, como autora material y cooperadora necesaria, respectivamente, «hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que la legislación les atribuía en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo su integridad física y moral y ocasionando un resultado materialmente injusto».

A ojos de la juez, «actuaron de común acuerdo con flagrante y grosera infracción del artículo 39 de la Constitución Española, la Ley Orgánica de Protección jurídica del Menor, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Acuerdo entre España y Marruecos de 2007 sobre la protección y vuelta concertada de menores no acompañados».

Mateos habría «prescindido a sabiendas total y absolutamente del procedimiento establecido» con la colaboración de Deu, a pesar de que la jefa de su Servicio de Protección a la Infancia, Toñi Palomo, le expresó por escrito y verbalmente en varias ocasiones «su rotunda oposición a la repatriación de los menores sin previo expediente administrativo».

La ex vicepresidenta, competente en Menores, consumó «la entrega a Marruecos a los menores bajo su guarda, prescindiendo, a sabiendas, de cualquier procedimiento y del dictado de la preceptiva resolución individualizada acorde con la legalidad nacional e internacional de protección de los derechos de los menores». Para la jueza, Deu «era consciente de que ninguna resolución administrativa amparaba el traslado de los menores a Marruecos».