Prisión permanente por matar con una barra de hierro a su hermana embarazada y a su sobrino de 3 años

La Audiencia de Granada ha condenado a prisión permanente revisable al hombre que en mayo de 2023 asesinó con una barra de hierro a su hermana, embarazada de ocho meses, y a su sobrino de tres años en la vivienda en la que residían en la localidad de Las Gabias. El acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena que incluye también 25 años de cárcel por uno de los crímenes.

Según consta en la sentencia, el hombre accedió al domicilio de su hermana utilizando un juego de llaves que ella había perdido con anterioridad. Una vez dentro, se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla con una barra de hierro. La agresión continuó hasta que la asfixió, causándole la muerte.

Posteriormente, el acusado se dirigió al dormitorio donde se encontraba su sobrino de tres años. Allí también lo golpeó con el mismo objeto hasta provocarle heridas mortales. Tras acabar con la vida de ambos, colocó los cuerpos sobre una cama, los cubrió con sábanas y prendió fuego, originando un incendio en el interior de la vivienda.

El juicio estaba previsto que comenzara este próximo lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada mediante la fórmula del jurado popular. Sin embargo, las partes alcanzaron un acuerdo que evitó la vista oral y dio lugar a una sentencia de conformidad, que ya es firme. En virtud de ese acuerdo, el procesado ha sido condenado a prisión permanente revisable por uno de los asesinatos y a 25 años de prisión por el otro.

La resolución judicial incorpora además las condenas por los delitos de aborto, incendio y allanamiento de morada, al quedar acreditado que la víctima se encontraba embarazada de 32 semanas en el momento de los hechos y que el acusado provocó un fuego en la vivienda tras cometer los crímenes. La sentencia recoge todos estos hechos y fija las penas correspondientes tras el acuerdo alcanzado entre las partes, poniendo fin al procedimiento judicial.