El PP defiende ante la Comisión Europea que la proposición de ley de Doñana «no afecta» al parque

El Partido Popular Europeo (PPE) ha defendido este martes ante la Comisión Europea la proposición de ley para la mejora de la gestión agrícola de Doñana que se está tramitando en el Parlamento andaluz, ya que la propuesta, apuntan, no permite la extracción de aguas subterráneas en el acuífero y cumple con la legislación europea, por lo que da solución a un problema histórico y protege el entorno natural del parque.

El presidente del PPE, Manfred Weber, junto con la portavoz del PP Dolors Montserrat y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, han remitido una carta al vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, en la que piden una reunión urgente con la Comisión para abordar este tema y explicar los detalles de esta propuesta. En la misiva, lamentan el «daño importante» que, por intereses partidistas, se está causando a la imagen de Doñana, de Andalucía y de su agricultura.

El objetivo de la reunión solicitada pasa por explicar que la proposición de ley para la mejora de la gestión de la zona agrícola situada en la Corona Norte del Bosque de Doñana no perjudica al parque andaluz, sino que «lo protege, ya que no permite la explotación del acuífero que alimenta el parque y no concede automáticamente el derecho al riego de las tierras clasificadas como tierras agrícolas regables con aguas superficiales».

En su lugar, estos derechos se concederán de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos establecidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Confederación, órgano competente en la materia, así como otras administraciones y organismos de la cuenca.

Además, la proposición de ley «no afecta al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Doñana, sino que garantiza su cumplimiento», precisamente porque este borrador de ley «no permite la extracción de aguas subterráneas del acuífero», en contra de lo que «interesadamente» el Grupo Socialista viene transmitiendo a la Comisión. El propio borrador de ley recoge literalmente en su apartado XVI que el objetivo «es cumplir en parte la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Los eurodiputados del PP han recordado además que «la proposición de ley no afecta al Parque Nacional ni al Parque Natural, ni siquiera al preparque. Sólo se refiere a la Corona Norte, que está alejada más de 30 kilómetros».

Recalcan además que, «en los últimos años, Doñana ha sufrido una serie de problemas relacionados con la disponibilidad y calidad, debido al cambio climático, la intensificación agrícola y las extracciones de agua, problemas que han sido desatendidos por los gobiernos anteriores y que esta propuesta pretende solucionar». Weber, Montserrat y Zoido han trasladado su deseo de que los comisarios atiendan su petición y se convoque una reunión para tratar el asunto.