Podemos se alía con islamistas para prohibir los toros en Ceuta cuando calló con sacrificios de corderos

La hipocresía de Podemos llega a límites insospechados. Estos días, con la polémica generada por una corrida de toros en Ceuta -donde cada año los islamistas sacrifican a casi 5.000 corderos a sangre fría y en plena calle-, desde Podemos no han dudado en echar más leña al fuego posicionándose con los islamistas. Curiosamente, en Podemos no dijeron ni ‘mu’ cuando a principios de veranos los islamistas sacrificaron a más de 4.500 corderos. Ese animalismo podemita de pasarela en el que duelen los sacrificios de animales cuando están ligados a la cultura española, pero no cuando están ligados a una cultura musulmana.

Los musulmanes de Ceuta, que suponen un 50% de sus 85.000 habitantes, celebraron el pasado mes de julio su Pascua Grande (Eid Al Kebir o Eid Al Adha) . La comunidad islámica sacrificaba a cerca de 4.500 corderos en la ciudad autónoma ante el silencio «cómplice» de un Podemos que ahora se rasga las vestiduras por una corrida de toros en Ceuta.

Y es que los podemitas han aprovechado esta tesitura en Ceuta para cargar más contra el sector taurino. Como muestra basta el comentario de Sergio Torres, miembro de Podemos a cuyo tuit le dio ‘like’ Fatima Hamed, la islamista que más lucha contra la corrida de toros en Ceuta. «8 personas y decenas de toros muertos en lo que va de fiestas este verano en nuestro país. Desde Podemos hemos presentados diferentes iniciativas para eliminar esta salvajada pero ni el socio de gobierno ni una mayoría parlamentaria lo respalda. En septiembre lo volveremos a presentar», señalaba en redes sociales.

8 personas y decenas de toros muertos en lo que va de fiestas este verano en nuestro país. Desde @PODEMOS hemos presentados diferentes iniciativas para eliminar esta salvajada pero ni el socio de gobierno ni una mayoría parlamentaria lo respalda. En sept lo volveremos a presentar pic.twitter.com/JxOEEUYHrH — Sergio Torres (@SergioGaTorres) August 23, 2022

Toros

Sea como fuere, lo cierto es que las mismas asociaciones que apoyan el sacrificio de 4.500 corderos que cada año se celebra en Ceuta con motivo de la Pascua Islámica exigen ahora la prohibición de una corrida de toros prevista para el próximo 18 de septiembre como homenaje a la Legión por su centenario. La islamista Fatima Hamed es una de las que se han posicionado en contra de la celebración cultural en la ciudad autónoma.

Así, representantes de las dos formaciones localistas con escaños en la Asamblea de Ceuta, el MDyC y Ceuta Ya!, y defensores de los derechos de los animales de la ciudad autónoma han mostrado este sábado su rechazo rotundo a la celebración de esta corrida. Los organizadores del evento, que sería el primero en Ceuta desde 1995, prevén instalar una plaza portátil con capacidad para más de 4.000 personas en el centro de la ciudad, para lo que ya tienen el permiso de la administración autonómica, y traer seis toros de «ganaderías legendarias» que, según las fuentes consultadas, serían lidiados por un solo diestro en el marco de un evento en el que se dará un «protagonismo relevante» a La Legión y que incluirá un espectáculo ecuestre.