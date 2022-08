En la calle Tharsis de Huelva un grupo de okupas ha conquistado completamente la zona. Su impunidad llega a tal límite que, a base de amenazas, han logrado expulsar a los inquilinos y propietarios que residían legalmente en la zona. OKDIARIO Andalucía ha hablado con dos de ellos, que prefieren mantener su anonimato por miedo a represalias porque «ahí nos conocemos todos». Uno de ellos, lamentablemente, dejará el próximo mes su alquiler para trasladarse a otra zona de la capital onubense: «Así no se puede vivir, la calle da asco de la suciedad y las amenazas constantes hacen que no podamos salir tranquilos a la calle», denuncia uno de ellos. «Te quemamos la casa» o «te quemamos el coche» son algunas de las amenazas que estos okupas hacen a los residentes legales que alzan la voz contra esta situación.

El edificio que se levanta en los números 4 y 6 son los que están okupados, según denuncian los vecinos, desde hace al menos cinco años. Estos vecinos, hartos, denuncian la falta de seguridad y de vigilancia en una zona que ya todo el mundo da por hecho que es de los delincuentes.

El pasado mes de mayo surgió la ‘Iniciativa ciudadana contra la okupación de viviendas en la C/ Tharsis de Huelva’, un movimiento cuyo portavoz, según ha denunciado en un comunicado, también dejará su alquiler en el piso de la calle Tharsis pese a que perderá su fianza. «Ya no puedo más, necesito dormir y esta situación está afectando a mi rendimiento en el trabajo, así no es posible vivir”, asegura a Andalucía Información.

A través de un comunicado, la citada plataforma denuncia la situación de «marginalidad» que están viviendo los vecinos de la C/ Tharsis, donde el bloque de viviendas nº 4 – 6 se encuentra «okupado en su totalidad por una serie de individuos que no respetan ni conocen las normas más básicas de convivencia, y cuyo actos, parece, gozan de impunidad».

«Si bien hemos podido conocer cómo la contaminación acústica, la insalubridad y la inseguridad gobiernan la calle Tharsis, diferentes vecinos afirman haber sido llamados a su portero automático por los okupas empleando diferentes técnicas coercitivas para intentar acceder al bloque y ocupar otras viviendas. Por eso queremos que este artículo sirva de advertencia para el resto de vecinos de Las Colonias, Marismas del Odiel y El Carmen. ¡Tened cuidado a quién le abrís la puerta! Sobre todo si en vuestro vecindario hay alguna vivienda vacía», alertan desde la plataforma, que ruega «la actuación por parte de la administración local y que sus departamentos dejen de escurrir el bulto hacia otros organismos, pues se trata de un asunto totalmente transversal para el Ayuntamiento de Huelva: asuntos sociales, urbanismo, seguridad ciudadana, medio ambiente y hábitat urbano están (o deberían estar) implicados», alegan.

«La actuación de la Policía Local es totalmente ineficaz en esta situación y no podemos permitir que los vecinos vivamos con miedo en nuestros propios domicilios, que nuestros hijos no puedan estudiar, que nuestros mayores no puedan descansar, que se venda droga en las puertas de nuestras casas y que solo podamos irnos a la cama cuando los ocupas se acuestan. Cada día que no se actúa contra este problema de convivencia se corre el riesgo de que una desgracia suceda, accidental o provocada. No esperamos, como siempre suele suceder, a que sea demasiado tarde para actuar», concluye la plataforma.

Vox

El grupo Vox en el Ayuntamiento de Huelva llegó a registrar una pregunta para el pleno ordinario del mes de julio en el que se vuelve a incidir en la «necesidad» de «buscar una solución cuanto antes» a la situación que viven los vecinos de la calle Tharsis con el edificio ocupado por varias familias, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

El portavoz de Vox, Wenceslao Font, ha aseverado que la situación «sigue siendo insostenible y en los últimas semanas se ha convertido ya un verdadero problema de alteración del orden público que está poniendo en riesgo la integridad de todos sus vecinos».

En este sentido, ha indicado que ante la movilización del colectivo vecinal para buscar una solución, «los okupas se han levantado en rebeldía contra los vecinos de la calle y han llegado a propinar graves amenazas, incluso alguna de ellas personalizadas a miembros de la plataforma».

Font ha visitado este jueves la calle Tharsis donde ha informado de que la formación va a volver a presentar esta iniciativa porque «los vecinos han pedido que seamos su voz y ayudemos en su lucha porque se encuentran atemorizados por los okupas que incluso están amenazando con quemar sus casas, destrozando los coches que se encuentran aparcados en la calle o impidiendo cada noche el sueño de todos los vecinos al incrementar el ruido en reprimenda por la creación de esta plataforma que busca su desalojo».

Además, el edil ha añadido que «muchos vecinos se intenta marchar, otros pasan la noche en casas de familiares y algunos incluso van a dormir a sus furgonetas porque, nos aseguran que es imposible conciliar el sueño junto a esta vivienda que no hace más que incumplir reiteradamente la ordenanza sobre contaminación acústica de la ciudad».

Esta será la segunda iniciativa que el Grupo Municipal Vox presenta al Pleno del Ayuntamiento, al igual que las referidas a anteriores ocupaciones problemáticas en el Molino de la Vega, Costa de la Luz, Isla Chica, San Sebastián o el Torrejón.