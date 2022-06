«No es lo mismo», el nuevo éxito de Feijóo tras un espectacular recibimiento de Almería

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha vuelto a llenar una plaza, esta vez en Almería, para pedir el voto de los andaluces. En esta ocasión, lo ha hecho con un original ‘single’, en «no es lo mismo». Y es que, según ha explicado con innumerables ejemplos, no es lo mismo «un gobierno del PP que un gobierno del PSOE».

«No da igual quién gobierne y no da igual cómo se gobierne. No es lo mismo. Quién y cómo. No es lo mismo que Pedro Sánchez en esto cuatro años lleve 24 subidas de impuestos a que Juanma Moreno en sólo tres años y medio haya bajado a prácticamente cero el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. No es lo mismo, es lo contrario», ha comenzado Núñez Feijóo.

«No es lo mismo vivir a cuenta de endeudarnos a razón de 200 millones de euros más de deuda cada día, que menudo pufo, 300.000 millones de euros cuando acabe este año de deuda pública nueva. No es lo mismo que equilibrar las cuentas entre los ingresos y los gastos, que es lo que ha hecho Juanma Moreno», ha continuado el presidente popular.

«No es lo mismo que desde que gobierna Pedro Sánchez crezcamos menos, que el comercio minorista esté bajando y que esté huyendo la inversión extranjera, a que Andalucía sea la tierra que crece por encima de la media de España, que recibe una inversión extranjera por encima de España y que tenga a Andalucía a la cabeza de número de autónomos nuevos de toda España. No es lo mismo, es lo contrario», ha esgrimido Feijóo.

«Y no es lo mismo tener el Gobierno más caro de la democracia, con 23 ministros y más de 700 asesores, o aprobar por decreto ley lo que al Gobierno le parezca oportuno y no tramitarlo como ley en el Parlamento, porque eso exige acuerdos. No es lo mismo a un Gobierno que aprueba sus presupuestos y que aprueba las leyes en el Parlamento de Andalucía; y un Gobierno que ha tenido la valentía de que cuando tuvo el boicot de la izquierda y de la derecha para no aprobar las cuentas del año 2022 someterse a las urnas y que los andaluces digan si seguimos o nos vamos. Y os pedimos seguir», ha afirmado el presidente del PP, aún dentro de su ‘single’ «no es lo mismo».

«No es lo mismo tener un fracaso escolar como el que tenían los socialistas en Andalucía que bajarlo; no es lo mismo hablar de sanidad que hacer hospitales; no es lo mismo hacer grandes pancartas que hacer centros de salud; no es lo mismo pagar a 275.000 familias la Ley de Dependencia que tener 100.000 expedientes de dependencia en los cajones como los que nos encontramos cuando llegamos a la Junta. No es lo mismo ni cómo ni quién», ha concluido.