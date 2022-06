Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha protagonizado este domingo un nuevo y multitudinario acto en Cádiz, donde le ha acompañado su coordinador general, Elías Bendodo. Ambos se han dado un baño de masas en un mitin en el que el presidente popular ha pedido el voto para Juanma Moreno y ha hecho una genial metáfora sobre lo que él considera el socialismo.

«Imaginaos que vivimos en una casa en la que los padres gastan lo que no tienen, dejan a deber en todas las tiendas y le meten pufos a todos los vecinos. Qué familia más simpática, ¿no? Los hijos estarán encantados. Pero cuando los hijos son mayores de edad y se dan cuenta de que se han quedado sin casa porque la tienen hipotecada, se dan cuenta de que le han embargado la nómina a sus padres porque están llenos de deudas, resulta que los hijos tienen que empezar a pagar la deuda que han generado sus padres», ha señalado Feijóo, que acto seguido ha tenido un ligero desliz, diciendo Galicia en lugar de España. Ante las risas y aplausos de los asistentes por esta simpática equivocación, Feijóo ha pedido comprensión tras 16 años en la Xunta de Galicia.

“Le pido el voto a todos los andaluces para que Andalucía sea referencia de estabilidad, para seguir construyendo la tierra más libre, más próspera y con más oportunidades”, ha señalado Alberto Núñez Feijóo en Cádiz, donde ha recordado que “en tiempos de dificultades, incertidumbres y crisis, la política debe ofrecer esperanza, respuestas y oportunidades. La certeza hoy en Andalucía se llama Juanma Moreno».

“Debemos proteger Andalucía de la fragmentación, del populismo y de la falta de confianza que traslada el Gobierno de España”, ha continuado el presidente del PP, que ha recordado que Juanma Moreno ha demostrado con hechos que, pese a las mentiras de la izquierda, es posible bajar impuestos, recaudar más y mejorar la economía.

Destaca Feijóo que lo logrado por el partido en este tiempo es “un proyecto que no es propiedad de Juanma Moreno ni del PP, sino de Andalucía y no puede perderlo”. “Yo no le puedo aconsejar nada a Sánchez porque estorbo, pero le diría al presidente que les diga a sus ministros que no acrediten sus diferencias en público no porque estemos en campaña, sino porque España no se merece este carnaval político”, ha continuado el líder popular, que defiende un “modelo radicalmente distinto” que no se cimiente en la inestabilidad y el desprestigio institucional: “Nuestro modelo se construye como se construyen los modelos que valen la pena, con trabajo, talento, abriendo las puertas a todos y gobernando para todos”.

Feijóo, en este sentido, resalta que Juanma Moreno le ha dado a Andalucía la certeza que necesitaba para ser la comunidad que merece ser por importancia y enumera los “hechos y certezas” de estos tres años y medio, desde el tirón económico de una región que siempre fue furgón de cola a las bajadas de impuestos compatibles con más inversión en sanidad y educación. Además, lamenta que nadie confía ya en el Ejecutivo de Sánchez, ni en su autoridad o sus previsiones, pero tampoco por su falta de respeto a las instituciones y la desconfianza que genera dentro y fuera del país.