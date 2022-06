Los tiempos en los que la izquierda se hacía con las calles andaluzas son tiempos pasados. Basta con ver lo que está sucediendo en la campaña de las elecciones del próximo 19 de junio, donde Podemos apenas logra aunar a cien personas y en el PSOE el ambiente de desánimo se puede hasta palpar. La izquierda no logra movilizar a su gente en una calles que la derecha (PP y Vox) está logrando abarrotar con Juanma Moreno y Macarena Olona al frente.

No son sensaciones, sino hechos. Vox comenzó la campaña con mucha fuerza en un histórico acto en Sevilla en el que miles de personas se juntaron para escuchar a Macarena Olona y Santiago Abascal. Desde entonces, Córdoba y Jerez de la Frontera (Cádiz) han sido las otras dos provincias donde han organizado actos y donde han abarrotado plazas.

El PP de Juanma Moreno, por su parte, está optando por hacer más actos en lugares y municipios más pequeños que en Vox. Torremolinos (Málaga) y Churriana de la Vega (Granada) son los dos últimos ejemplos. Dos pueblos en los que Moreno ha logrado atraer a miles de vecinos y donde se ha dado auténticos baños de masas.

Desiertos

La izquierda que históricamente se ha hecho con las calles en sus movilizaciones va, por su parte, pinchazo tras pinchazo. Ni siquiera la invitación de líderes a nivel nacional, como Pedro Sánchez, Íñigo Errejón o Yolanda Díaz, han logrado animar a los votantes progresistas.

Por Andalucía, coalición en la que se encuentra Podemos, IU y Más País, entre otros, anunciaba este pasado miércoles a bombo y platillo la llegada de Errejón a Sevilla, con el objetivo de impulsar, de una vez por todas, los ánimos entre sus votantes. Pero fue un nuevo fracaso. Menos de cien personas en el acto… Y ya son incontables los pinchazos. Ni siquiera el día de la presentación de la coalición lograron atraer a sus votantes, en un acto en el que había más prensa que simpatizantes, como pudo comprobar OKDIARIO Andalucía.

Y el PSOE más de lo mismo. El incesante goteo de casos de corrupción en el PSOE de Andalucía no hacen más que minar la moral de sus potenciales votantes, que ni en pequeños pueblos ni en grandes ciudades se animan a ir a ver al candidato Juan Espadas. Y no sólo eso, sino que los socialistas, para intentar esconder la realidad, intentan manipular a sus fieles con imágenes que distorsionan claramente la verdad. Los encargados del departamento de comunicación envían planos cortos en los que no se puede apreciar la soledad socialista.

Sea como fuere, lo cierto es que, al menos en Andalucía, la tendencia ha cambiado. La derecha se ha hecho con las calles de Andalucía, en las que PP y Vox llenan las plazas que la izquierda vacía.