Feijóo y Moreno abarrotan la Alcazabilla de Málaga duplicando la asistencia del mitin central del PSOE

La calle es el mayor termómetro electoral de cara a unas elecciones. Y a juzgar por el lleno que ha hecho el Partido Popular en la la Alcazabilla de Málaga, en la que no cabía ni un alfiler, las cosas no pintan mal para la candidatura de Juanma Moreno Bonilla de cara a la jornada electoral del próximo domingo 19 de junio. Aunque Moreno exige a sus votantes que no caigan en en un exceso de confianza de los sondeos y acudan a las urnas.

Los populares, con el candidato y Alberto Núñez Feijóo como principales reclamos, han duplicado las cifras de asistencia que habían logrado esta mañana en Cártama, a escasos quince kilómetros de la capital de provincia, los socialistas con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y su candidato Juan Espadas como cabezas de cartel. El PP modificó la agenda de Feijóo para medirse al lídrer del PSOE y no les ha salido nada mal.

En la capital malagueña el PP ha conseguido reunir, entorno a su presidenciable y al líder nacional del partido, a más de 3.500 personas. Según Ferraz, en el municipio malagueño de Cártama, se habían reunido esta mañana unas 2.500, cifra que los periodistas allí presentes rebajaban hasta poco más de 1.000. Y eso que los socialistas han regalado el autocar, un gorro, un abanico, paella y barra libre de cerveza a los participantes.

Encuestas

Los populares tienen motivos para sonreír. A mitad de la campaña todas las encuestas dan a Juanma Moreno como ganador y, en algunos casos, incluso rozando la mayoría absoluta. Él siempre ha manifestado su deseo de poder gobernar en solitario, sin necesidad de pactos, que le obligue a firmar una alianza con Vox o con Ciudadanos.

Sin ir más lejos, en la última encuesta de Data10 para OKDIARIO, Juanma Moreno se confirma como claro ganador de las elecciones en Andalucía del próximo 19 de junio. El actual presidente de la Junta sale aún más reforzado del debate electoral que se celebró el lunes pasado -este lunes habrá otro- entre los seis candidatos de los principales partidos que concurren a estos comicios.

Mientras su principal rival, el candidato del PSOE Juan Espadas, no ha hecho más que acelerar la caída libre que venía experimentando en las últimas semanas y de la que son muy conscientes en Ferraz. El exalcalde de Sevilla, apuesta personal de Pedro Sánchez, se deja tres escaños en una sola semana y toca suelo.