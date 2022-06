Baño de masas de Feijóo en Málaga: «El PSOE quiere que tengamos que pactar con Vox para criticarnos»

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, y Juanma Moreno, candidato popular a la reelección en Andalucía, han protagonizado este sábado un multitudinario acto en Málaga en el que se han dado un buen baño de masas. Inundado de banderas andaluzas, Feijóo ha asegurado que el PSOE quiere que al PP le falte un escaño para que se vea obligado a pactar con Vox… y así poder criticar el pacto.

«No puede ofrecer estabilidad un PSOE que ya ni siquiera aspira a que nos falte un escaño para gobernar. No. Lo que aspira es a que nos falte un escaño y tengamos que pactar para criticar el pacto. Es lo único que les preocupa. Han dicho: ‘Nosotros nos vamos a gobernar, porque no nos van a votar. Y a ver si nos vota algún despistado por criticar que al PP si le falta un escaño tiene que pactar’. Una cosa muy sorprendente. Están ellos para dar lecciones de pactos», ha señalado entre aplausos el líder del PP, que también ha tenido para Podemos, de quien se ha mofado porque «no se han puesto de acuerdo ni siquiera en presentar la documentación a tiempo» y de Cs, ha quien ha acusado de querer gobernar con el PP mientras pide que no se vote al PP. «Voten al original, ¿no?», ha señalado Feijóo.

Sólo unas horas antes, Feijóo también ha estado en Antequera, desde donde ha asegurado que si a los políticos se les juzgase por los «pufos» que dejan, el PSOE «estaría muchos años sin gobernar Andalucía y muchos sin gobernar España», por lo que ha propuesto un gobierno «fiable» con los candidatos ‘populares’ al Parlamento andaluz el 19J con Juanma Moreno a la cabeza.

«Propongo un gobierno fiable, con trazabilidad, que sepamos lo que va a hacer porque hemos acreditado qué es lo que hemos hecho; un gobierno de mujeres y hombres honrados y honestos a disposición de Andalucía», ha subrayado.

En Antequera (Málaga), en un almuerzo mitin junto al coordinador general del PP y de la campaña del PP-A a las elecciones del 19J, Elías Bendodo, el líder del PP ha recordado que Andalucía «es patrimonio de los andaluces» y no del PSOE; incidiendo en que estos tres años y medio se ha «acreditado» que cuando «un gobierno se centra en el trabajo se consigue empleo y pagar las cuentas».

En las elecciones del próximo domingo 19 de junio, Andalucía, ha dicho, se juega «muchas cosas: la sanidad, los servicios sociales, la educación, la concordia, una forma de hacer política, de estabilidad». En este punto, Feijóo ha aludido a la «ilusión» que se «respira en las calles» de la comunidad andaluza pero también en otros puntos de España donde le dicen que el 19 de junio «en Andalucía no se puede fallar».