Feijóo exige a Sánchez que desautorice a Lastra por amenazar con tomar las calles si el PSOE pierde

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles al secretario general del PSOE y jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que desautorice a su número dos y vicesecretaria general, Adriana Lastra, tras amenazar en un mitin con tomar las calles de Andalucía el próximo lunes si su formación pierde las elecciones y no regresa a la Junta.

De este modo, en declaraciones a la prensa tras una visita a la empresa Kimitec en Vícar (Almería), el jefe de la oposición ha reaccionado a las polémicas palabras de Lastra con unos «tics que dan miedo», ha señalado Feijóo. El líder de los populares ha estado acompañado por la candidata número 1 por Almería y actual consejera actual consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo; el presidente del PP provincial, Javier Aureliano García; y el secretario general del PP de Almería y portavoz andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.

«Si el Partido Socialista lo que pretende es amedrentar a la gente de aquí al domingo, como ha hecho la señora Lastra, diciendo que en el caso de que el PP gane las elecciones, ‘vamos a tener que salir a las calles como salimos en el año 2018’, esos tics dan miedo», ha advertido.

«Meterle miedo a la gente de que ‘si gana el PP, vamos a salir a la calle’, eso hoy que es el aniversario de las primeras elecciones (democrática), creo que necesita un desmentido de forma categórica del Partido Socialista Obrero Español. Primero por su historia y segundo por ser uno de los partidos que está gobernando España. No es razonable ese tipo de miedos a la libertad y al derecho al voto. Insisto: me parece muy preocupante este tipo de manifestaciones», ha apostillado Feijóo.

Este martes, en un mitin celebrado en Arcos de la Frontera (Cádiz), Adriana Lastra amenazó con nuevas protestas -como ocurrió hace cuatro años- si los electores dan una mayoría parlamentaria a la derecha en las urnas el domingo 19 de junio. La número dos del PSOE pidió a la militancia socialista que fueran a votar «para no tener que salir el lunes» a la calle.

Alerta

Lastra manifestó que «hace cuatro años, cuando se supo el resultado electoral, hubo una convulsión en Andalucía», donde, según afirmó, le «emocionaba ver a las mujeres por cientos salir a las calles a decirle a la derecha que no iban a permitir ni un paso atrás». Sin embargo, lo que ocurrió fue que, tras la «alerta antifacista» que lanzó Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, militantes socialistas se echaron a la calle y el PSOE incluso organizó autobuses para rodear el Parlamento regional coincidiendo con la investidura de Juanma Moreno.

La diputada por Asturias dijo en Arcos de la Frontera que «para que eso no vuelva a ocurrir, lo que hay que hacer es votar masivamente al Partido Socialista». «Para no tener que salir el lunes, salimos el domingo a votar», enfatizó para tratar de movilizar a los suyos ante el batacazo que le auguran los tracking, por ejemplo en algunos internos no superan los 28 escaños.

Hace tres años y medio, el día después de los comicios se produjeron protestas en Málaga, Granada, Sevilla o Cádiz, con disturbios callejeros que provocaron serios daños en comercios y mobiliario urbano. Además, en la jornada de constitución del Parlamento andaluz los socialcomunistas rodearon la cámara con autobuses fletados por el PSOE.