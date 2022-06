Nieto se pliega al PSOE-A y clama por una coalición de izquierdas: «Frankenstein no era un mal tipo»

La candidata de la coalición Por Andalucía -respaldada por IU, Más País, Podemos, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde-, Inmaculada Nieto, ha defendido el modelo ‘Frankenstein’ que aunaría a las izquierdas andaluzas en caso de victoria electoral el próximo 19 de junio, plegándose así al PSOE-A y al candidato socialista, Juan Espadas.

Cabe recordar que esta etiqueta surgió para designar al Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez, que gobierna España con el apoyo de independentistas (ERC), proetarras (Bildu) y comunistas (Unidas Podemos).

«En el imaginario colectivo, Frankestein no está visto como un mal tipo. ¿El ideario político de Frankenstein? De eso no he visto la película, pero las prioridades que tiene el Gobierno de España y en las mayorías en las que lo ha sustentado han traído alegrías a los hogares andaluces», ha sostenido la candidata de Por Andalucía en el debate electoral a seis de TVE.

Nieto ha respondido así a las palabras del candidato popular a la reelección, Juanma Moreno, que ha apostado por gobernar en solitario a partir de una mayoría «suficiente y serena», advirtiendo de que la alternativa es un modelo «Frankenstein» de ocho partidos de la izquierda en el que estaría el PSOE-A. El candidato socialista ha replicado mencionando la película de ‘El exorcista’: «No vaya a acabar usted mucho peor», le ha espetado a Moreno.

El líder del PP-A ha afirmado que «la única opción que tiene el PSOE de gobernar es sumando ocho partidos de izquierdas, el Gobierno Frankenstein de Sánchez pero en versión Andalucía. Los seis partidos de Por Andalucía, más Adelante Andalucía, más el PSOE. Ocho partidos de izquierdas que abogan por subir impuestos e impulsar una contrarreforma de todo lo que hemos hecho», ha alertado Moreno.

Violencia machista y cambio climático

Nieto, que vestía un traje blanco y blusa morada, ha accedido a la sede del centro territorial de RTVE Andalucía, en Sevilla, sobre las 21:05 horas, si bien su llegada se ha producido alrededor de un cuarto de hora antes en un taxi que, además, lucía en las puertas publicidad de su propia candidatura. Al llegar antes de la hora prevista, la candidata de la coalición podemita ha esperado en los alrededores hasta acceder a la sede del debate.

Inmaculada Nieto ha arrancado su minuto inicial enviando un «abrazo cariñoso a las casi dos millones de mujeres que en algún momento de su vida han sido víctimas de la violencia machista en Andalucía» y un recuerdo a las tres mujeres asesinadas la semana pasada en la comunidad.

La líder de Por Andalucía ha criticado las políticas de la Junta, asegurando que «el Partido Popular ha sido un problemón en la gestión de lo público» que ha «guardado» el dinero de los fondos europeos para «presumir de superávit», poniendo en duda la recuperación económica de la comunidad y las «recetas fracasadas» de sus «políticas antiguas». Nieto ha advertido también de que el PP «comparte agenda económica con Vox y esa combinación es muy delicada».

La candidata de la coalición andaluza de izquierdas -a excepción de Teresa Rodríguez, a la que han intentado vetar en los debates- ha empleado su minuto final para pedir el voto a los electores que busquen «fortalecer los servicios públicos, mejores condiciones de vida y de trabajo, luchar contra el cambio climático» y sumarse a un «gobierno de progreso».

«La resignación es mala cosa en un momento tan importante como una campaña electoral. También es verdad que se está poniendo mucho cuidado en que haya mucha gente resignada. Hay un montón de grupos políticos, algún que otro grupo mediático y algún que otro obispo que se está empleando a fondo para decirnos a todos que lo del 19J ya está decidido. Esa gente debe desconocer la historia de Andalucía. Ya nos han escrito otras veces el guion y no ha funcionado», ha zanjado Nieto.