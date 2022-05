El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, tiene claro su objetivo de cara a las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio: lograr una «amplia mayoría» que le permita «gobernar en solitario», sin depender de nada ni nadie. Por el momento, las últimas encuestas sitúan a los populares a apenas seis escaños de la ansiada mayoría.

«Yo aspiro a una mayoría amplia, voy a luchar por un gobierno en solitario, y de ahí no me va a bajar nadie. Voy a dejarme la piel para convencer al máximo número de ciudadanos andaluces de que la única opción viable para gobernar es la nuestra», ha subrayado Moreno.

El presidente andaluz ha insistido en que su «firme determinación» es «gobernar en solitario» y ha remarcado que las encuestas «nos dicen que es posible conseguir esa mayoría amplia».

Cuestionado sobre si pactaría con Vox en caso de no alcanzar este objetivo, ha asegurado que «estamos a 120 días» y que no hace «hipótesis», sino que habla «de realidades». «¿Y en el caso de que caiga un satélite? No lo sabe nadie», se ha preguntado.

Moreno aspira a afianzar «el cambio»

Durante un paseo por la ciudad de Almería tras visitar la Alcaldía para celebrar el ascenso de la UD Almería a la Primera División del fútbol español, Juanma Moreno ha declinado pronunciarse respecto a las «líneas rojas» anunciadas por el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la no «gratuidad» de sus escaños y ha expresado su «máximo respeto» hasta que «no sepamos los resultados».

«Mi firme determinación es gobernar en solitario, intentar tener una mayoría amplia que nos dicen las encuestas que es posible», ha reiterado el líder andaluz, quien ha valorado los últimos sondeos que se han hecho públicos como un «motivo de ilusión y expectativa» por la «tendencia que van señalando».

En esta línea, Moreno ha considerado que reflejan «la ilusión de los andaluces por que el cambio que se inició hace tres años y medio se consolide durante los próximos cuatro años» y que están «satisfechos» con la «gestión como para querer que sigamos avanzando, transformando y cambiando Andalucía».

Tras matizar que, no obstante, «no anticipan» lo que pueda suceder en la jornada electoral de 19J, ha llamado a la «prudencia» y a mantener «la máxima alerta» ante los posibles «excesos de confianza» en las filas del PP. «No infravaloro bajo ningún concepto a los adversarios políticos y creo que son muy poderosos», ha apuntado aludiendo, en concreto, a la «maquinaria» del PSOE-A.

El candidato a la reelección ha hecho referencia, asimismo, a las consecuencias de una alta abstención y ha asegurado que «siempre es uno de los grandes adversarios» de cara a unas elecciones, aunque espera que la participación sea «masiva».

«Pediremos responsabilidad a los ciudadanos y les diremos algo fundamental; que nos jugamos mucho, que nos jugamos el modelo, si invertimos más en Sanidad, Educación, Políticas Sociales, o si seguimos avanzando y transformando Andalucía, porque los gobiernos autonómicos tienen mucho que ver en su calidad de vida», ha asegurado Moreno.

Sobre los indecisos, el presidente de la Junta ha precisado que intentarán «convencerles» de que la «opción más positiva para ellos, para los andaluces, somos nosotros». «Nos quedan 20 días de precampaña y de campaña en los que intentaremos ilusionar a esa mayoría social, a esa mayoría de andaluces a los que no les gusta el ruido, gritar, esa mayoría serena y constructiva, con la única opción posible y viable para impulsar un gobierno en solitario», ha concluido.