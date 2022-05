Un PSOE aliado con independentistas y proetarras exige al PP que firme ante notario no pactar con Vox

El candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, ha pedido este lunes al PP-A un compromiso ante notario de los populares en el que confirmen que no pactarán con Vox tras las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. El líder del PSOE-A ha trasladado estas exigencias dando ejemplo de la catadura moral socialista, que parece no recordar los pactos de su partido con independentistas y proetarras para sustentar el Gobierno de España.

«Le propongo a Moreno Bonilla que entregue un documento ante notario que confirme que no gobernará con Vox», ha reclamado Espadas al presidente de la Junta. «Tengo poca suerte con Moreno, no es un personaje moderado. Ya se ha apoyado en la ultraderecha y no tiene ningún problema en gobernar con la ultraderecha», ha vaticinado el socialista.

El candidato del PSOE-A ha insistido en sus ataques al actual presidente andaluz, señalando que «el señor Moreno no es de fiar y eso lo va a pagar el 19 de junio». Ofensiva que ha ampliado a la derecha en su conjunto: «Se ha radicalizado y es capaz de canjear derechos de las mujeres o servicios públicos por acuerdos con la ultraderecha».

Preguntado por el caso ERE, que espera la sentencia del Tribunal Supremo, Espadas ha lanzado balones fuera: «¿Los ERE? Bueno, en campaña se puede hablar de lo que queramos. El PP es el que más problemas tiene en ese sentido. Aquí la cuestión está en que desde la difamación al PSOE no se ganan las elecciones. La derecha siempre quiere hablar del pasado, yo del presente y del futuro», ha manifestado en declaraciones a La Sexta.

«Yo soy un socialista que en 2015 batí a la derecha en la ciudad de Sevilla. Es lo mismo que intento ahora. La izquierda que frena a la ultraderecha es el PSOE. Tenemos un proyecto renovado», ha advertido el líder socialista.

Preguntado por las últimas encuestas, que apuntan a una holgada victoria del PP-A, que rozaría los 50 escaños, Espadas ha defendido que «la credibilidad del Centra en esta legislatura es inexistente. El primer día de campaña del 2018, las encuestas le daban 47 diputados al PP y la calle dijo otra cosa». «Yo no estoy aquí para pelearme por las encuestas, sino para hacerme muchísimos kilómetros. El PSOE es el único que está haciendo campaña en Andalucía», ha subrayado.

Espadas pone en duda el Centra

Asimismo, y en una atención a los medios a las puertas del centro de salud Fuensanta Pérez Quirós de Sevilla, Espadas ha optado por no valorar el citado estudio de estimación de voto publicado este lunes por la Fundación Centra.

El candidato socialista considera que esta entidad, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, no ofrece «información veraz», y el titular de dicho departamento y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, lo ha convertido en su «cortijo».

De acuerdo a este barómetro preelectoral, el PP-A ganará los próximos comicios andaluces con 15 puntos de ventaja sobre el PSOE-A, que perdería uno o dos diputados respecto a las elecciones de 2018 y se quedaría en 31 o 32 diputados y el 24,2% de los votos.

Espadas ha recalcado que el Centra «no es un centro independiente, ni los datos y análisis que hace merecen el análisis objetivo ni la independencia que debe tener un centro de estudios de datos».

El socialista ha añadido que «la derecha», y «en particular» el consejero andaluz Elías Bendodo (PP-A), han hecho del Centra «su cortijo» y «su laboratorio para orientar a la opinión pública andaluza». «Desgraciadamente», el PSOE «sabe que ya no es un centro que dé información veraz», ha sostenido, por lo que ha declinado valorar los resultados de dicho barómetro.