Moreno llama en Málaga al voto «masivo»: «Veré una película de acción para quitarme la ansiedad»

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha votado este domingo pasadas las 11:00 horas en el colegio Sagrado Corazón de Málaga acompañado de su mujer, donde ha trasladado su deseo de que los andaluces voten «masivamente» y «en libertad».

«Es un día durillo para los candidatos, se hace muy largo y a medida que pasan las horas va uno teniendo un poquito más de ansiedad por conocer el resultado. A lo largo del día de hoy estaré acompañado de mi mujer y mi familia. Tengo una fórmula y es que me pongo a ver una serie o una película, busco siempre una que sea de acción, algo que no me permita pensar y para estar dos horas entregado en la intriga. Quitaré el volumen al teléfono», ha señalado el popular.

En declaraciones a los periodistas tras depositar su papeleta en la urna, Moreno ha mostrado su satisfacción por ver cómo en las primeras horas de la jornada electoral, muchos ciudadanos ya han ejercido su derecho al voto (983.357 personas a esta hora, el 15,44%): «Estoy notando que hay ilusión y ganas de cumplir con uno de los derechos más importantes que tenemos los ciudadanos, que es votar».

Ya he votado. Lo he hecho con mucha ilusión, con orgullo y con la certeza de que, pase lo que pase, #Andalucía es y será siempre lo más importante. Os animo a participar en una jornada electoral decisiva para nuestra tierra.#EleccionesAndalucía2022 pic.twitter.com/e5QFvNov1r — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 19, 2022

El popular ha pedido de «manera encarecida» a todos los ciudadanos de Andalucía que voten en unos comicios «muy importantes para nuestro presente y futuro». «El voto es libre y se ejerce sin complejos, atendiendo a las razones particulares y a los motivos que cada uno tiene para votar en libertad», ha apuntado Moreno, que ha añadido que si hay una participación potente y fuerte este domingo, se demostrará «que creemos en nuestra instituciones, el apego que le tenemos a nuestro gobiermo y nuestro comportamiento, una manera cívica de entender nuestras libertades, nuestra democracia y nuestro autogobierno».

El candidato del PP-A ha lamentado que se hayan producido «bulos» y «desinformación» en los últimos días sobre las papeletas electorales: «Nadie tiene que tachar un nombre. No tiene que aparecer mi nombre en ninguna papeleta, nada más que en la de la provincia de Málaga».

Moreno se desplazará a Sevilla para seguir el escrutinio de las urnas en la sede regional del PP-A, en la calle San Fernando de la capital hispalense. Asimismo, y según ha apuntado, una vez se conozcan los resultados dialogará con el presidente nacional del PP, Alberto Núñéz Feijóo, con el que habló el viernes por última vez con motivo del cierre de la campaña electoral.