Moreno, ante la cumbre de presidentes: «Tenemos un problema muy serio en inmigración, hemos colapsado»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado la «bienvenida» a la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, que solicitó a Pedro Sánchez hace «más de un año» y que finalmente se va a celebrar el 13 de diciembre en Santander. El líder andaluz ha avanzado que su Ejecutivo acudirá a dicha reunión «con vocación de servicio al Estado y al interés general», pero con varias cuestiones sobre la mesa en materia de financiación autonómica, inmigración, sanidad, vivienda y ayudas para los afectados por la DANA. Con respecto a la crisis migratoria, ha sido rotundo: «Tenemos un problema muy serio y nuestros sistemas sociales están claramente colapsados».

La Conferencia de Presidentes «se ha demorado en exceso teniendo en cuenta todos los asuntos pendientes que tenemos que tratar en el ámbito de la coordinación y la cooperación entre la Administración central y la autonómica, ha apuntado Moreno desde Bakú (Azerbaiyán), donde participa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29).

En primer lugar, el líder andaluz ha hecho referencia a la financiación autonómica, un asunto que considera «fundamental» abordar en la cumbre de presidentes, «sobre todo después de las noticias» que apuntan a que «puede haber una financiación especial para unos territorios en detrimento de otros, o lo que es lo mismo, que hay unos españoles que van a salir favorecidos en detrimento de otros». «En eso no podemos estar de acuerdo; queremos transparencia, igualdad de oportunidades, de derechos y de obligaciones», ha remarcado.

El segundo punto que ha mencionado Moreno ha sido la crisis migratoria: «Queremos hablar de inmigración. Tenemos un problema muy serio, especialmente por la vía canaria. Decenas de miles de personas entran buscando un horizonte mejor, pero ante una falta de política, de planificación y de información, nuestros sistemas sociales están claramente colapsados».

Además, el también líder del PP-A ha señalado que no le parece «razonable que un Estado moderno no tenga una política de inmigración clara, definida y coordinada con el resto de administraciones» para que España «pueda funcionar con los patrones del resto de espacios europeos».

Sanidad y vivienda

Igualmente, el presidente de la Junta ha defendido que en la reunión se hable también de vivienda, «donde hay mucho que hacer», y de sanidad: «Tenemos un enorme déficit de médicos en muchas especialidades, hasta tal punto que a veces estamos en una propia subasta entre comunidades autónomas para atraer profesionales y no podemos cubrir zonas del interior. Muchos ciudadanos en Andalucía se quejan de que en su pueblo no hay médicos, pero es que realmente no tenemos especialistas o médicos de familia a los que poder contratar».

Moreno ha recalcado que «esto es competencia del Estado a través de las plazas MIR -médico interno residente- que establece todos los años», si bien Andalucía ha creado «nuevas facultades de Medicina en Huelva, en Almería y en Jaén», además de la Universidad Loyola, privada, que «también está ofreciendo este título», con el objetivo de «facilitar la capacitación de nuevos profesionales sanitarios». No obstante, «esto hay que coordinarlo» mediante «una política sanitaria si no queremos entrar en un colapso a medio y largo plazo», ha rematado.

A estos asuntos, el presidente de la Junta ha añadido otros de «actualidad» como las ayudas a los ciudadanos afectados por la DANA, así como al «tejido empresarial» que ha sufrido su impacto, especialmente en Valencia. «Nos preocupa muchísimo, porque es una provincia fundamental en la economía española», ha añadido, subrayando que la provincia de Málaga ha quedado también «tocada».

Moreno ha apostado por la «coordinación» y el «diálogo» para encarar cada uno de estos puntos, que son «asuntos de Estado» y como tal «requieren de una política de Estado», aunque lamentablemente «a veces se traten de manera fugaz». «Andalucía irá, como siempre, con una vocación de servicio al Estado y al interés general y con un ánimo constructivo, pero también reivindicativo, porque hay asuntos que resolver», ha zanjado.