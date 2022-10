El PP de Andalucía ha asegurado este sábado que «blindará» las políticas sociales frente al «fiasco» de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de Pedro Sánchez. En este sentido, la portavoz popular en la comunidad, Maribel Sánchez, ha recordado que «en Andalucía sí tenemos un gobierno que cree en las personas, trabaja por las familias y está al lado de quienes más lo necesitan».

En una visita a la asociación almeriense Aspapros, la portavoz ha asegurado que «ahora lo que urge es proteger a las familias y es lo que vamos a hacer consolidando el refuerzo de los servicios públicos fundamentales y priorizando la inversión en sanidad, educación y dependencia como ya hemos hecho estos años con los presupuestos más sociales de la historia de Andalucía».

Frente a esto, «nos encontramos de frente con unos presupuestos irreales y electoralistas como son los PGE que Sánchez ha presentado para el próximo año que son un auténtico fiasco social, porque no sólo no vienen a solucionar los problemas reales sino que además hipotecará el futuro de los ciudadanos», ha señalado la portavoz popular, recalcando que «el PSOE pretende vender estos presupuestos como un escudo social, pero la realidad es que esas cuentas sólo sirven de escudo al propio Sánchez, no a las personas». «Maquilla inversiones que no se van a cumplir ni van a la raíz de los problemas, con previsiones de ingresos irreales como ya han anunciado el Banco de España y la Airef», ha apostillado.

Ha añadido a través de un comunicado que «la propaganda de Sánchez habla del mayor gasto social de la historia, pero la realidad es que deja desatendidos por el camino a los jóvenes que no encuentran un empleo, a los que tienen dificultades para acceder a la formación, a las familias que empiezan a no llegar a fin de mes por culpa de esta crisis inflacionista que está encareciendo la luz, el gas y hasta la cesta de la compra».

Asimismo, la portavoz ha recalcado que los PGE de Sánchez «olvidan a las personas que están en riesgo de pobreza, como la propia gestión del Ingreso Mínimo Vital está poniendo en evidencia», ya que esta medida del gobierno contra la pobreza sólo alcanza al 51% de lo que prometieron hace dos años, sumándose a que «se ha quedado obsoleta dado el incremento alarmante de las personas y hogares en riesgo de pobreza y exclusión social».

Al respecto, ha indicado que «el IMV sólo llega a uno de cada cinco

hogares en riesgo de pobreza y exclusión social», una situación que

seguirá ocurriendo por no contemplarse a través de los PGE una

corrección para que esta ayuda llegue a quienes de verdad la necesitan.

«Los presupuestos anuncian ya un nuevo fracaso del IMV que es el propio fracaso de las políticas sociales del Gobierno de Sánchez», ha asegurado la portavoz popular, que considera que «Sánchez es el mayor ejemplo de la propaganda vacía», como ya empieza a verse con el «desastre socioeconómico» que ha creado «haciendo que España sea líder europeo en déficit y deuda pública».

La popular ha remarcado que desde Andalucía «vemos con preocupación y tristeza el obstáculo en el que se está convirtiendo el Gobierno de Sánchez para la sociedad del bienestar y la recuperación económica, pero no vamos a quedarnos con los brazos cruzados, por eso, además de presentar unos presupuestos autonómicos que sí protegen nuestro Estado de bienestar, también vamos a reclamar una solución para infrafinanciación que sufrimos los andaluces».