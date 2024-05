Moreno y Bendodo inician la campaña del PP: «La corrupción ya cerca al entorno más íntimo de Sánchez»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, han dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral del PP de cara a las Elecciones Europeas en Fuengirola (Málaga). Desde ahí, sendos líderes populares han hecho especial énfasis en el «hartazgo» que existe entre los españoles por las políticas socialistas y las tramas corruptas que, cada vez más, cercan a Pedro Sánchez.

«Hay que ser muy mal gobernante para, en una misma semana, no abrir sólo una crisis diplomática, sino dos. Con Argentina y con Israel. Eso ha hecho el presidente del Gobierno, y eso perjudica claramente a todos los españoles», ha comenzado esgrimiendo Bendodo, que ha dicho que «es hora de que nos plantemos».

«Esta indignación generalizada que vemos en la calles, en los mercados, en los comercios… Es el momento de darle salida votando el próximo 9 de junio al Partido Popular. Votando un no rotundo a Pedro Sánchez. No al populismo, no a la persecución de jueces y medios de comunicación. No a la estrategia de dividir y ganar de la división, que es lo que pretende Sánchez. No a la corrupción. Que la corrupción ya cerca al Partido Socialista, al Gobierno del Partido Socialista y al entorno más íntimo del presidente, por mucho que diga él que no. Porque un juez está hablando y esa es la realidad, queridos amigos», ha continuado Bendodo.

Bendodo también ha manifestado que el PP va a hablar alto y claro a los españoles durante esta campaña, en términos «propositivos», frente a los «insultos» del PSOE. Se ha mostrado seguro de que el 9 de junio, los españoles también van a decir a Sánchez con su voto que «no todo vale» para estar sentado en el sillón de la Moncloa. «Hay que darle un no rotundo», ha apuntado.

Asimismo, Bendodo ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez se «rompió ayer» porque dos proyectos de ley no pudieron salir adelante porque una parte del ejecutivo, Sumar, no los apoyó. Para Bendodo, «un cuarto de hora» va a durar ya el Ejecutivo de Sánchez. Respecto a la encuesta del CIS que da como ganador al PSOE en las elecciones europeas, ha indicado que el PP le va a dar «la vuelta» a ese sondeo.

Juanma Moreno, por su parte, ha comenzado preguntando a los asistentes: «¿No estamos ya un poco cansados de Sánchez?», a lo que ha respondido: «Objetivamente yo creo que hay razones más que motivadas para pensar que es el momento ideal para mandar un mensaje claro, nítido y alto por parte de toda la ciudadanía española para decir: ¡Basta ya de estas políticas! Tenemos una oportunidad única de enseñarle la puerta de salida al señor Sánchez y a sus políticas y de dar paso a un nuevo horizonte de esperanza y de futuro».

El también presidente del PP andaluz ha considerado este jueves que las elecciones europeas del 9 de junio, al celebrarse en todo el territorio español como unos comicios generales, son una «oportunidad única» para «enseñar la puerta de salida» al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y para decir que «basta ya» ante lo que está haciendo. Además, ha considerado que también son cruciales para que Andalucía hable «alto» en Europa y pida un compromiso en la lucha contra la sequía.

«En España no hay Gobierno», ha indicado Juanma Moreno, en referencia a los últimos acontecimientos sobre los proyectos de ley del Ejecutivo nacional que no han podido salir adelante.

Asimismo, ha confiado en que, por primera vez, el PP gane las elecciones europeas en Andalucía, algo que nunca ha ocurrido. Ha apelado a dar un «pasito más en esa decisión que ha tomado el pueblo andaluz de dejar atrás las políticas antiguas y rancias del Partido Socialista y apostar por un proyecto regenerador, transformador, moderado y capaz» como el del PP.

«El día 9 tenemos una aspiración, la aspiración de seguir avanzando en Andalucía desde este proyecto político que es el que más se parece a los andaluces, que no es otro que el del PP», ha señalado Juanma Moreno, recordando que su partido ha ganado en esta comunidad las elecciones autonómicas, las generales y las municipales.

Juanma Moreno ha manifestado que él lleva peleando cinco años para que en Europa se tome conciencia sobre el problema de la sequía en regiones como Andalucía y para que una parte de los fondos europeos se puedan invertir en políticas hidráulicas. Ha confiado en que en la nueva Comisión Europea haya un comisario de agua.