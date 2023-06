Moratinos condena los comentarios antisemitas de la socialista Rubiales contra Bendodo: «Son inaceptables»

Miguel Ángel Moratinos, alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones y ex ministro socialista, ha mostrado un rotundo «rechazo» a los «comentarios antisemitas» que la presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, ha pronunciado contra Elías Bendodo.

«Rechazo rotundamente los comentarios antisemitas contra el señor Elías Bendodo. Las diferencias políticas no justifican tales comentarios inaceptables basados ​​en la religión, las creencias o la identidad», ha escrito en redes sociales el que fuera titular de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Zapatero.

I flatly reject the antisemitic comments against Mr. Elías Bendodo. Political differences do not justify such unacceptable comments based on religion, belief or identity.

