Montero lanza su candidatura defendiendo a los condenados de los ERE: «Son víctimas de noticias falsas»

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este miércoles en un hotel de Sevilla su candidatura para liderar al PSOE de Andalucía (PSOE-A). Desde ahí, Montero no ha dudado en defender a todos los socialistas corruptos que ha habido en la comunidad después de las casi cuatro décadas de gobierno del PSOE asegurando que todos ellos han sido víctimas de «noticias falsas» y de «denuncias». Cabe recordar, en este sentido, que todavía hay más de 130 casos relacionados con el caso ERE en los juzgados de Sevilla que están pendientes de resolverse.

«¿A nosotros nos van a enseñar lo que son las noticias falsas y las denuncias? Afortunadamente, al final el tiempo todo lo pone en su sitio. Y afortunadamente terminó sabiéndose lo que sabíamos: que habían intentado desalojar a los gobiernos socialistas a partir de realizar una política de noticias falsas y de fallos judiciales que hicieron que los presidentes de la Junta de Andalucía y muchos compañeros hayan pasado décadas de sufrimiento intentando trasladar la honestidad que han tenido siempre. Este partido, que reivindicamos como lo mejor que ha conseguido esta tierra», ha explicado Montero durante la presentación de su candidatura.

«No hay más honor que formar parte de este proyecto y de esta organización que vertebra Andalucía en los pueblos y en las ciudades. La organización con mayor presencia de todos los rincones de una tierra que necesita elevar la voz, que necesita trasladar que tiene capacidad para recorrer todo el autogobierno del que os hemos dotado con el visto bueno de los ciudadanos», ha continuado una Montero que ha asegurado que fue en Andalucía donde «los socialistas me enseñaron qué significaba portar el puño y la rosa».

En un momento de su intervención, Montero ha querido agradecer a Juan Espadas su desempeño como secretario general del PSOE-A y, acto seguido, ha deslizado que la federación andaluza no tiene autonomía tras su paso. «Vamos a retomar esa autonomía de partido. Somos gente que se sacrifica, que se compromete, para que en su pueblo, en su ciudad, tengan lo que no tuvieron por no haber nacido en otro sitio», ha señalado.

«Lo importante no es quién lidera el partido, sino que la base está compuesta por miles y miles de hombres y mujeres que decidieron desapegarse de la riqueza y trabajar por los que no tienen», ha subrayado la ministra y ahora candidata a liderar al PSOE-A.

Ante la presencia de otros cargos socialistas como el secretario de Política Institucional y Formación del PSOE federal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández, Montero ha ido detallando las razones que le han llevado a dar el «paso adelante» de optar al liderazgo del PSOE andaluz.

La también vicesecretaria general del PSOE ha insistido en señalar que le «duele» Andalucía y su situación bajo el Gobierno del PP de Juanma Moreno, y ha remarcado que esa comunidad es un lugar «al que no vuelvo, porque nunca me marché, siempre estuve aquí, siempre trabajé para Andalucía y sigo trabajando para y por Andalucía», ha enfatizado, al tiempo que se ha declarado convencida de que, con su candidatura, los socialistas andaluces salen a «ganar».

Por último, ha llamado su grito de despedida: «¡Hasta la victoria siempre!». Un lema utilizado por los comunistas y por la izquierda procastrista y que está atribuida al Che Guevara.