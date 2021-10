El Pleno del Congreso debatía este jueves la nueva Ley de Memoria Democrática, un texto que a ojos de la izquierda «supera el enfrentamiento y desactiva el odio» y con el que se busca «homenajear» a todas las víctimas de la Guerra Civil. En este debate, Martina Velarde, líder de Podemos Andalucía, ha respaldado algunas de las reivindicaciones de ERC y ha tachado a Vox y al PP de ser «herederos del franquismo».

«Señores del PP y de Vox sería una fantástica oportunidad para que ustedes se alejaran de la dictadura y de sus crímenes, pero el contenido de sus enmiendas a la totalidad los vuelve a situar una vez más como herederos ideológicos del periodo más doloroso de nuestra historia», ha asegurado Velarde.

Martina Velarde: «Señores del PP y de Vox sería una fantástica oportunidad para que ustedes se alejaran de la dictadura y de sus crímenes»

Velarde, que se ha comprometido a buscar un amplio acuerdo, ha adelantado que presentará enmiendas para lograr la nulidad de parte de la Ley de Amnistía y para que se incluya a las víctimas hasta finales de 1982. Velarde ha coincidido con el socialista Valentín García Gómez en instar al PP a «sacudirse su pecado original» y a condenar el franquismo. A ERC, García Gómez le ha dicho que su enmienda es «innecesaria» porque el proyecto ya incorpora gran parte de las enmiendas planteadas por los republicanos a la ley vigente desde 2007.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha presentado su enmienda como «un texto en legítima defensa de las víctimas», ha desgranado las carencias de las que, a su juicio, adolece el proyecto y se ha dirigido a los diputados «antifascistas» para que las tengan en cuenta.

«La pregunta no es por qué nosotros somos tan duros, la pregunta es por qué son ustedes tan cobardes», ha resumido Rufián, para quien esta norma no es más que «postureo» porque no califica de «ilegal» – sólo de «nulo e ilegítimo»- el régimen surgido de un golpe de Estado, no contempla indemnizaciones para las víctimas ni abre la puerta a reclamaciones patrimoniales, no permite «juzgar a los verdugos» ni señala «la responsabilidad de la Iglesia en la dictadura».