Marlaska reubica en la península a 126 inmigrantes ilegales del CETI de Ceuta en un traslado récord

Un total de 126 inmigrantes ilegales de origen subsahariano han salido este martes del CETI de Ceuta rumbo a la península en el traslado más numeroso que se recuerda. Este grupo de personas embarcó a las 11:30 horas hacia Algeciras para ser reubicado en recursos de acogida de distintas comunidades autónomas a lo largo y ancho de la península, mientras el centro en la ciudad del norte de África continúa muy por encima de su capacidad.

Según fuentes del interior del propio CETI, los más de 100 varones trasladados son en su mayoría naturales de Sudán y entre ellos hay solicitantes de protección internacional. La salida de este martes se considera la reubicación más numerosa de los últimos años.

Además, entre este martes y este miércoles está previsto el desplazamiento de un total de 130 personas, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Ceuta. La institución sostiene que «se están intensificando los traslados a la península desde esta semana», aunque enmarca estas salidas en los movimientos «ordinarios» de usuarios del centro.

Las instalaciones llevan semanas desbordadas. En estos momentos, el CETI atiende a más de 800 personas pese a que su capacidad máxima es de 512 plazas. Desde principios de año, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha organizado la salida de 468 residentes hacia otras comunidades autónomas, con reubicaciones semanales de grupos de 30, 50 y hasta 80 personas.

Pese a todos esos traslados, los ingresos no se detienen. Solo el pasado fin de semana accedieron más de 120 inmigrantes que acababan de llegar a Ceuta de manera irregular, gracias al destrozo en una zona del vallado fronterizo.

La situación de congestión también ha provocado reacciones políticas en la ciudad. Partidos de toda índole como Ceuta Ya! o Vox llevan meses denunciado las deplorables condiciones de acogida que atribuye al colapso del CETI, con usuarios hacinados en garajes o durmiendo a la intemperie cuando no se pueden asumir nuevos ingresos.