Marlaska envió a policías a hablar con los narcos para buscar trapos sucios de OCON y cerrar la unidad

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió a agentes de la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil a investigar a la unidad más exitosa en la lucha contra el narcotráfico del sur de España: OCON Sur (Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico en el Sur). Según ha podido saber OKDIARIO Andalucía por fuentes próximas a este extinto organismo, Marlaska pidió a los agentes de Asuntos Internos que hablaran con los narcotraficantes para buscar trapos sucios tanto de esta unidad como de su líder, el teniente coronel David Oliva Moreno, ahora imputado por cohecho y revelación de secretos. Una imputación que, por cierto, siembra muchas dudas.

El OCON Sur nació en noviembre de 2018 y permaneció activo hasta septiembre de 2022, cuando Fernando Grande-Marlaska decidió desmantelar una unidad que era un éxito total y ejemplo en todas las fuerzas policiales europeas. Curiosamente, el ministro de Interior decidió cerrar esta unidad apenas dos meses después de que mantuviera una reunión en Madrid con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit.

«Todo es una película. Se veía venir. Llevábamos meses sabiendo que Asuntos Internos iba detrás de nosotros», asegura a OKDIARIO Andalucía uno de los agentes más experimentados del OCON Sur, quien afirma sin tapujos que el propio Ministerio de Interior enviaba a guardias civiles de Asuntos Internos a hablar con los narcos para «buscar mierda» de la unidad que más daño ha hecho a los narcos.

Estas mismas fuentes relatan la incomprensión existente entre los agentes del OCON Sur cuando comenzaron a percatarse de estas extrañas investigaciones. «Teníamos al enemigo en casa», señalan a OKDIARIO Andalucía. Una de las preguntas que formulaban los agentes enviados por Marlaska a los narcos es si había relación entre los propios narcotraficantes y miembros del OCON Sur. «¿Que si hablábamos con narcos? Obviamente. La mayoría de las fuentes eran narcos que buscaban cargarse a su contrario», asevera uno de los agentes del OCON Sur. «Y esas mismas fuentes -narcos- nos decían que nuestros compañeros de Madrid venían a hablar con ellos y a preguntar por nosotros», subraya.

Por si esto fuera poco, precisamente en el momento en el que desde el OCON Sur se empiezan a dar cuenta de que están siendo investigados, a David Oliva le empiezan a presionar sus propios jefes para que deje el cargo con la excusa de que está amenazado y que ya ha cumplido suficiente con su labor. La respuesta de David Oliva: «Yo no me voy. Si me queréis poner escolta, me la ponéis. Pero yo no me voy. Yo voy a acabar la misión, recuperar el principio de autoridad y acabar con los narcos».

Oliva, entonces, no dudó en mostrar su malestar y el de sus agentes en el CRAIN (Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico), que tenía su sede en Sevilla. Sin embargo, nada cambió. Todos sabían que OCON Sur, por «algún extraño motivo», estaba en el ojo del huracán y que el claro objetivo de Fernando Grande-Marlaska y su ministerio pasaba por desprestigiar a David Oliva para poder cerrar esta exitosa unidad contra el narcotráfico. Como finalmente hizo.

La extraña imputación de Oliva

Tras unas extrañas denuncias -de las que hablaremos en los próximos días- el teniente coronel David Oliva fue imputado por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. El juez prevé ahora convocar a las partes para la comparecencia prevista en el artículo 25 de la ley del jurado, que establece que el magistrado debe concretar en dicha comparecencia la imputación a los investigados y a la Fiscalía.

Esta investigación, que fue asumida por el juzgado de Parla por orden del Tribunal Supremo, nació en la Audiencia Nacional. El procedimiento se inició como una pieza separada derivada de otra causa diferente por narcotráfico, que ya fue archivada, y se ha investigado si un teniente destinado entonces en Asuntos Internos «presuntamente sustrajo a instancias» de Oliva información secreta de un caso, que se refería a «una presunta vinculación» de este último «con actividades criminales» y que «también afectaba» a otro teniente investigado.

Entre la información que se guardó, según recogía el Supremo en el auto donde ordenaba al juzgado de Parla asumir la causa, había una subcarpeta denominada «Varea». Este teniente de Asuntos Internos habría actuado de esta forma «bajo promesa aceptada de obtener una comisión de servicio» en dicha unidad de élite. Sin embargo, como contaremos próximamente en OKDIARIO Andalucía, los agentes de OCON Sur instan al juez a revisar algunas fechas para percatarse de que esta denuncia no es más que papel mojado, ya que carece de sentido.

Además, llamativamente, el juez encargado del caso ha rechazado una serie de diligencias solicitadas por alguna de las defensas para que declarasen varios agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía que participaron en la confección del atestado que da origen a la causa principal de la que dimanaron estas pesquisas.