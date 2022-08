Marín decidirá su futuro en un mes: «Juanma Moreno está a la espera»

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía y exlíder de Ciudadanos (Cs) en la comunidad, Juan Marín, disfruta de sus vacaciones en su tierra natal, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), mientras da vueltas a su futuro inmediato y sus nuevos proyectos. En unas semanas decidirá si continúa en la vida pública o se decanta por el sector privado. «Juanma Moreno está a la espera», apunta.

El líder del Ejecutivo autonómico, que rescató a seis altos cargos de la formación naranja para su nuevo gobierno, ofreció a Marín seguir ligado a la política como adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, tal y como avanzó OKDIARIO Andalucía. Tras el descalabro en las elecciones del pasado 19J, Cs perdió sus 21 diputados y tanto Marín como el partido quedaron a la deriva. Entretanto, las bajas se han ido sucediendo y una gestora ha tomado las riendas de Cs en la comunidad para intentar reflotar la situación.

Marín reconoce que aún no se ha dado de baja del partido pero ya no ostenta «ningún cargo ni a nivel autonómico ni provincial ni nacional». De momento, disfruta del verano y carga las pilas en Sanlúcar: «Nunca he tenido una etapa tan buena en mi vida como ésta. Estar 25 días sin mirar a qué hora me levanto o me acuesto yo no lo he hecho nunca. Ahora estoy en la gloria. Esto es lo más cerca del cielo que se puede estar».

En una entrevista en La Voz de Cádiz, el exlíder andaluz de Cs reconoce que Juanma Moreno y su equipo están «a la espera» de que responda a la oferta, mientras que en el ámbito privado maneja «varias opciones y algunas de ellas me gustan muchísimo, porque tienen mucho que ver con todo lo que he hecho estos años, vinculado a la empresa, el turismo o el deporte». No obstante, recalca que, pase lo que pase, no se moverá de «Andalucía occidental» para no alejarse de su entorno familiar.

«Fuera de la política hay mucha vida y espero encontrar mi lugar. Ya en primera línea política no me veo. Ahora quien va a decidir el futuro de Juan Marín es Juan Marín y eso nunca había pasado. Lo único que quería era tener un mes o dos de descanso y a finales de septiembre o principios de octubre decidiré qué es lo que hago», afirma al respecto.

Cabe recordar que Marín ya rechazó un puesto como consejero en la nueva Junta de Moreno. Sigue siendo militante de Ciudadanos y no veía correcto un «cambio de chaqueta». «Lo público me atrae mucho, pero por supuesto no voy a estar en el Gobierno de la Junta, Juanma (Moreno) lo sabe y yo agradezco el ofrecimiento. Pero sí que estoy dispuesto para lo que está sucediendo ya, que cualquier consejero me llame para preguntarme mi opinión sobre un asunto. He hablado con Marifrán Carazo, hablo mucho con Antonio Sanz, Patricia del Pozo o Rocío Blanco, igual que me llama Inés Arrimadas o Albert Rivera y charlamos», señala.

Futuro de Ciudadanos

Sobre la progresiva desaparición de Cs, Marín admite que «la deriva es muy difícil de cambiar». «Ahora estamos en un momento delicado pero volveremos a resurgir», vaticina. En el caso concreto de los pasados comicios andaluces, en los que el partido de Inés Arrimadas no logró ningún escaño, el exvicepresidente andaluz cree que el PP «hizo un mejor trabajo de comunicación y nada más». «Hicimos una buena campaña y creo que hice muy buenos debates. El problema es que había un cierto miedo a que Vox pudiera llegar a la Junta de Andalucía y el voto del Gobierno se refugió en el Partido Popular», remarca.

No obstante, Marín celebra el «cambio radical» que ha experimentado la comunidad en los cuatro años de gobierno de coalición PP-Cs: «Acabamos con la corrupción política en Andalucía. Y después hemos llevado a cabo una transformación social y económica que ha ratificado lo que creíamos todos, que Andalucía es una potencia a nivel social y económico para este país y que estaba lastrada por la corrupción del PSOE y por un régimen de subsidios en vez de incentivos. Y eso lo hemos demostrado con reformas fiscales, bajadas de impuestos, simplificación administrativa, y sin olvidarnos de invertir en sanidad, educación o políticas sociales. Creo que ha sido un cambio brutal. Y afortunadamente, ahí están los datos», sentencia.